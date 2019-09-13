Главные новости за 13 сентября 2019 года

Коломойский заявил, что не может появляться в одном месте с Зеленским. Бизнесмен Игорь Коломойский утверждает, что не может появляться там, где есть президент Украины Владимир Зеленский. Таким образом он объяснил, почему пропустил выступление главы государства на форуме Ялтинской европейской стратегии, куда в этом году его пригласил Виктор Пинчук.

Со следующей недели в Украину придет настоящая осень. Со следующей недели в Украине продолжит ухудшаться погода. Если в понедельник, 16 сентября, по стране будет более-менее сухо, то после похолодание продолжится, пойдут дожди.

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В аннексированном Россией Крыму астроном-любитель открыл неизвестную комету. В аннексированном Россией Крыму астроном-любитель Геннадий Борисов открыл неизвестную межзвездную комету. Помог ему самодельный телескоп-рефлектор.

В России мужчина купил хлеб с губкой для мытья посуды внутри. Дикий случай произошел в России. В городе Чехов (Подмосковье) мужчине продали хлеб с губкой для мытья посуды внутри.

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