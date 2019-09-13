Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Митрополит Элладской Церкви заявил, что ПЦУ была создана с каноническими нарушениями и ей нельзя предоставлять автокефалию

Митрополит Элладской Церкви заявил, что ПЦУ была создана с каноническими нарушениями и ей нельзя предоставлять автокефалию

Православная Церковь Украины была создана с каноническими нарушениями и ей нельзя предоставлять автокефалию. Об этом заявил митрополит Элладской Православной Церкви Серафим (Мендзелопулос), комментируя решение Синодальных комиссий Элладской Церкви по вопросу признания ПЦУ, сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ со ссылкой на греческое интернет-издание «Ромфея».

Решение о восстановлении «анафематствованных и нерукоположенных двух раскольнических структур Украины» — недействительно, а потому и решение предоставить автокефалию ПЦУ — тоже недействительно, уверен иерарх Элладской Православной Церкви митрополит Пирейский Серафим (Мендзелопулос).

В комментарии митрополит Серафим назвал новую украинскую церковную структуру «несуществующей с канонической точки зрения церковью, состоящей из канонических нарушителей».

«Это, естественно, должно быть признано Всеправославным Собором, который, трудами Блаженнейших Предстоятелей Святых Православных Автокефальных Церквей, направленных Его Высокопреосвященству Вселенскому Патриарху Варфоломею, должен наибыстрейшим образом быть созван для преодоления этой, казалось бы, сложно разрешимой проблемы, которую, к сожалению, никто не ставит на реальную каноническую основу», — написал архиерей Элладской Церкви.

Владыка Серафим напомнил церковным иерархам о вечности и Суде Божием, а также об ответственности перед ними.

«Дела и деяния каждого определяют его место перед его Создателем, навеки!», — подчеркнул митрополит Серафим.

По его словам, абсолютная ответственность епископов и пресвитеров Церкви перед Богом состоит «в сохранении и нерасстроении никоим образом канонической, экклезиологической и функциональной наивысшей ценности — единства Церкви».

Владыка Серафим обратил внимание своих читателей на то, что создание ПЦУ — геополитический проект.

«В украинском вопросе была задействована Православная Церковь, о чем свидетельствуют время от времени заявления государственных руководителей США с первым в их ряду поздравительным заявлением министра иностранных дел Майка Помпео о предоставлении автокефалии Украинской Автокефальной Церкви. Беспрецедентное событие — госсекретарь США поздравляет за чисто церковное действие», — отметил иерарх Элладской Церкви.

В заключение он задался вопросом о том, приняла ли во внимание все вышеизложенное Синодальная комиссия по догматическим и каноническим вопросам.

«Честно ли мы воспринимаем надвигающийся вихрь? Готовы ли мы взять на себя ответственность перед Богом, перед нашей вечностью и перед историей?», — спросил митрополит Серафим.

Ранее «Фраза» сообщала, что Иерусалимский Патриарх заявил о том, что в Украине поддерживает лишь одну Церковь.

Тэги: общество, православие, новости православия, новости Украины, ПЦУ

Комментарии

Статьи

13.09.19 09:02

Украинский арсенал: Torsus Praetorian

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

21.08.19 09:00

Бывший футболист «Динамо» Милош Нинкович: Весёлая у нас была компания!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
11.09.19 08:40

Матч сборной Украины с Нигерией: когда ничья полезнее победы

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Кто такой Сергей Верланов или назначение председателем ГНС игрока в покер увеличивает коррупционные риски, — расследование
13.09.19 13:23

Кто такой Сергей Верланов или назначение председателем ГНС игрока в покер увеличивает коррупционные риски, — расследование

Автор: ОРД

Выбор редакции
Матч сборной Украины с Нигерией: когда ничья полезнее победы
Матч сборной Украины с Нигерией: когда ничья полезнее победы
Матч сборной Украины с Нигерией: когда ничья полезнее победы
Матч сборной Украины с Нигерией: когда ничья полезнее победы
В ГБР завели на Юраша дело за фабрикацию улик против священника УПЦ
В ГБР завели на Юраша дело за фабрикацию улик против священника УПЦ
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Коломойский заявил, что не может появляться в одном месте с Зеленским

Коломойский заявил, что не может появляться в одном месте с Зеленским
13.09.19 15:38
375
Последние новости
13.09.19 16:57

Патриарх Кирилл привел исторический пример Божьего промысла о мире
13.09.19 16:49

Число долгожителей в Японии побило исторический рекорд
13.09.19 16:26

Ученые, кажется, придумали как предотвратить выпадение волос во время химиотерапии
13.09.19 15:58

Митрополит Элладской Церкви заявил, что ПЦУ была создана с каноническими нарушениями и ей нельзя предоставлять автокефалию
13.09.19 15:38

Коломойский заявил, что не может появляться в одном месте с Зеленским
13.09.19 15:25

Со следующей недели в Украину придет настоящая осень
13.09.19 14:50

Клиенты Приватбанка отныне могут оплачивать товары... лицом
Фото и Видео
Коломойский заявил, что не может появляться в одном месте с Зеленским
Коломойский заявил, что не может появляться в одном месте с Зеленским
Коломойский заявил, что не может появляться в одном месте с Зеленским
Коломойский заявил, что не может появляться в одном месте с Зеленским
В аннексированном Россией Крыму астроном-любитель открыл неизвестную комету
В аннексированном Россией Крыму астроном-любитель открыл неизвестную комету
В России мужчина купил хлеб… с губкой для мытья посуды внутри
В России мужчина купил хлеб… с губкой для мытья посуды внутри
В США у белой пары родился ребенок-азиат
В США у белой пары родился ребенок-азиат
В США вручили Шнобелевскую премию: кто отличился на этот раз
В США вручили Шнобелевскую премию: кто отличился на этот раз
Пятница, 13-е: C сегодняшнего дня в США можно заказать новый iPhone, который жестоко высмеяли соцсети
Пятница, 13-е: C сегодняшнего дня в США можно заказать новый iPhone, который жестоко высмеяли соцсети
На одном из российских заводов эпично подрались рабочие
На одном из российских заводов эпично подрались рабочие
В Киеве маршрутка насмерть сбила пешехода-нарушителя
В Киеве маршрутка насмерть сбила пешехода-нарушителя
Зеленский вручил «президентские» подарки сдавшимся в плен морякам
Зеленский вручил «президентские» подарки сдавшимся в плен морякам
На Одесщине прямо у магазина убили мужчину
На Одесщине прямо у магазина убили мужчину
fraza.ua
Новости блогосферы
08.09.19 09:15

Как поймать воровку Гонтареву на брехне
08.09.19 09:01

Эпоха ряженых патриотов, партий Майдана, Порошенко, маргиналов и пафосных лозунгов завершилась
06.09.19 22:12

В 2020 снова будут выборы, а Киев отдадут Гусовскому, - модельный слив
23.08.19 20:08

Вспоминая «антинародный режим» Януковича

Опрос

Кого первым надо посадить в тюрьму?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.