Клиенты Приватбанка отныне могут оплачивать товары... лицом

Государственный Приватбанк при поддержке компании Visa запускает в Украине технологию биометрической оплаты FacePay24 для розничных торговых сетей. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Приватбанка.

В частности, как сообщается, первыми украинскими торговыми точками, в которых покупатели могут оплачивать товары лицом, стали четыре магазина национальной сети HOP HEY в Днепре.

Для использования сервиса необходимо установить на смартфон обновленное приложение Privat24 и активировать в нем оплату FacePay24. Затем нужно сделать три «селфи» с разных ракурсов и привязать к изображению своего лица банковскую карточку Visa. После этого у вас появится возможность оплачивать покупки, просто посмотрев в специальную камеру, находящуюся рядом с кассой.

При этом FacePay24 использует систему автоматического распознавания лиц Amazon Rekognition, которая дает возможность масштабировать эту услугу почти на любую торговую точку.

В банке утверждают, что участие в проектах наиболее инновационных торговых сетей позволила Украине запустить FacePay одной из первых в Европе.

Как сообщала «Фраза», в начале 2018 года Приватбанк начал блокировать счета украинцам, засветившимся на скандальном сайте «Миротворец».

Тогда же СМИ забили тревогу из-за того, что в любой момент банковские счета украинцев могут оказаться в распоряжении правоохранителей.

Напомним, в конце 2018 года первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила о том, что начинать подготовку к возможной приватизации Приватбанка нужно с 2020 г.