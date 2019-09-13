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На Полтавской области верующие УПЦ защищают свой храм в суде

На Полтавской области верующие УПЦ защищают свой храм в суде

На Полтавщине, в селе Устивица, прихожане Свято-Михайловского храма защищают его от незаконного перевода из состава Украинской православной церкви в Православную церковь Украины. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ со ссылкой на zmist.pl.ua, настоятель храма иеромонах Викентий (Залюбовский) вместе с религиозной общиной подал иск в суд, чтобы тот признал решение о признании перехода в Православную Церковь Украины незаконным.

На волне рейдерских захватов храмов, группа прихожан храма во главе с бывшим священником Свято-Михайловской церкви, первой на Полтавщине провела предварительное собрание и зарегистрировалась как юридическое лицо в подчинении новосозданной церковной структуры ПЦУ.

Адвокат истцов Наталья Прохорова считает, что изменение подчинения религиозной общины Михайловского молитвенного дома села Устивица Великобагачанского района провели с нарушениями, как законодательства Украины, а именно Закона «О свободе совести религиозной организации», так и уставных документов. «Необходимо учитывать требования уставов и, непосредственно этой религиозной общины. Подобных случаев очень много. Мы называем это открыто, не скрывая — это рейдерские захваты. Планируются захваты и земельных участков, и помещений религиозных сооружений. Именно на это, по нашему мнению, направлены такие переводы», — считает юрист.

Однако, инициаторы собрания, прихожане, ответчики Виктор Рудич и Анна Скуйбида настаивают, что действовали в рамках закона и зарегистрировали церковь в департаменте культуры и туризма Полтавской облгосадминистрации. Представители департамента, которые присутствовали на суде, подтвердили эту информацию.

Вчера, 12 сентября, Великобагачанский райсуд огласил решение об отказе в удовлетворении исковых требований.

В свою очередь, адвокат истцов отметила: останавливать действия по отмене регистрации религиозной общины, как подчиненных ПЦУ, они не собираются. Поэтому, они будут обжаловать решение суда первой инстанции.

Ранее «Фраза» сообщала, что Новинский зарегистрировал в ВР два новых законопроекта, направленных на защиту прав верующих.

Тэги: общество, православие, Полтавская область, новости православия, УПЦ, новости Украины

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