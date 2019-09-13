Со следующей недели в Украину придет настоящая осень

Со следующей недели в Украине продолжит ухудшаться погода. Как выяснили журналисты «Фразы», если в понедельник, 16 сентября, по стране будет более-менее сухо, то после похолодание продолжится, пойдут дожди.

Такой прогноз погоды дали в Гидрометцентре.

Синоптики предупреждают, что холодные ливни накроют западные, северные и центральные области. Дожди пойдут и в Киеве.

Днем будет до 16-24 градусов, а ночью плюс 10-13.

Традиционно чуть теплее будет на юго-востоке Украины и в Крыму.

Как писала «Фраза», погода готовит киевлянам очень неприятный сюрприз на ближайшие выходные.