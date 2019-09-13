Депутаты дружно разогнали Центризбирком, сделавший их депутатами

Верховная Рада Украины досрочно уволила всех членов Центральной избирательной комиссии Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», за соответствующее решение на пленарном заседании 13 сентября проголосовал 341 депутат.

Как сообщает «Украинская правда», в ходе обсуждения представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что увольнение всех членов ЦИК происходит «по мотивированному представлению президента».

Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Алина Загоруйко сообщила, что комитет поддержал досрочное прекращение полномочий всего состава ЦИК.

Их поддержал народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич: «Давай, до свиданья этот состав ЦИКа и добро пожаловать новый состав ЦИК».

В свою очередь представитель «Европейской солидарности» Артур Герасимов напомнил, что Центризбирком избирается в 7 лет, а выборы, проведенные в 2019 году, признали международные организации, так что причин для досрочного прекращения деятельности комиссии нет. Кроме того, по его словам, «всегда, когда делается такая политическая расправа, приглашаются члены ЦИК».

Его поддержал народный депутат, член фракции «Голос» Сергей Рахманин, который заявил, что перед голосованием следовало бы пригласить и заслушать главу ЦИК. Он также подчеркнул, что каждый президент Украины приходит и меняет людей, а не правила.

Наконец, представитель «Батькивщины» Алена Шкрум заявила о необходимости принятия нового закона о ЦИК, который уже несколько лет ждет рассмотрения. Действующий же закон, по ее мнению, противоречит закону о государственной службе.

Таким образом, «за» это решение проголосовали 244 членов фракции «Слуга народа», 33 — фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», 20 — «Батькивщины», 19 — группы «За будущее» и 29 внефракционных парламентариев.

Против в полном составе проголосовали только фракции «Европейская солидарность» и «Голос».

Посмтореть поименный результат голосования можно здесь.

Как сообщала «Фраза», по результатам обработки 100% протоколов на выборах Верховной Рады Украины IX созыва по одномандатному округу, уверенно победила партия «Слуга народа», набрав 43,16% голосов украинцев. Кроме того, представители партии одержали победу в 130 мажоритарных округах. Таким образом, фракция этой политической силы в будущем парламенте составила 254 человека.

Этот созыв парламента уже называют историческим, так как впервые парламентское большинство сформировала одна политическая сила — партия «Слуга народа», которая получила 254 депутатских кресла. 43 места будет у фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь», 26 — у «Батькивщины», 25 — у «Европейской солидарности», 20 — у «Голоса». Еще 56 мест займут самовыдвиженцы и представители других партий.