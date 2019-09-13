Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Депутаты дружно разогнали Центризбирком, сделавший их депутатами

Депутаты дружно разогнали Центризбирком, сделавший их депутатами

Верховная Рада Украины досрочно уволила всех членов Центральной избирательной комиссии Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», за соответствующее решение на пленарном заседании 13 сентября проголосовал 341 депутат.

Как сообщает «Украинская правда», в ходе обсуждения представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что увольнение всех членов ЦИК происходит «по мотивированному представлению президента».

Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Алина Загоруйко сообщила, что комитет поддержал досрочное прекращение полномочий всего состава ЦИК.

Их поддержал народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич: «Давай, до свиданья этот состав ЦИКа и добро пожаловать новый состав ЦИК».

В свою очередь представитель «Европейской солидарности» Артур Герасимов напомнил, что Центризбирком избирается в 7 лет, а выборы, проведенные в 2019 году, признали международные организации, так что причин для досрочного прекращения деятельности комиссии нет. Кроме того, по его словам, «всегда, когда делается такая политическая расправа, приглашаются члены ЦИК».

Его поддержал народный депутат, член фракции «Голос» Сергей Рахманин, который заявил, что перед голосованием следовало бы пригласить и заслушать главу ЦИК. Он также подчеркнул, что каждый президент Украины приходит и меняет людей, а не правила.

Наконец, представитель «Батькивщины» Алена Шкрум заявила о необходимости принятия нового закона о ЦИК, который уже несколько лет ждет рассмотрения. Действующий же закон, по ее мнению, противоречит закону о государственной службе.

Таким образом, «за» это решение проголосовали 244 членов фракции «Слуга народа», 33 — фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», 20 — «Батькивщины», 19 — группы «За будущее» и 29 внефракционных парламентариев.

Против в полном составе проголосовали только фракции «Европейская солидарность» и «Голос».

Посмтореть поименный результат голосования можно здесь.

Как сообщала «Фраза», по результатам обработки 100% протоколов на выборах Верховной Рады Украины IX созыва по одномандатному округу, уверенно победила партия «Слуга народа», набрав 43,16% голосов украинцев. Кроме того, представители партии одержали победу в 130 мажоритарных округах. Таким образом, фракция этой политической силы в будущем парламенте составила 254 человека.

Этот созыв парламента уже называют историческим, так как впервые парламентское большинство сформировала одна политическая сила — партия «Слуга народа», которая получила 254 депутатских кресла. 43 места будет у фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь», 26 — у «Батькивщины», 25 — у «Европейской солидарности», 20 — у «Голоса». Еще 56 мест займут самовыдвиженцы и представители других партий.

Тэги: выборы, депутаты, политика, Центральная избирательная комиссия Украины, новости Украины

Комментарии

Статьи

13.09.19 09:02

Украинский арсенал: Torsus Praetorian

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

21.08.19 09:00

Бывший футболист «Динамо» Милош Нинкович: Весёлая у нас была компания!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
11.09.19 08:40

Матч сборной Украины с Нигерией: когда ничья полезнее победы

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Заплати и спи спокойно: как Зе-команда будет контролировать расходы украинцев
12.09.19 16:48

Заплати и спи спокойно: как Зе-команда будет контролировать расходы украинцев

Автор: «Апостроф»

Выбор редакции
Матч сборной Украины с Нигерией: когда ничья полезнее победы
Матч сборной Украины с Нигерией: когда ничья полезнее победы
Матч сборной Украины с Нигерией: когда ничья полезнее победы
Матч сборной Украины с Нигерией: когда ничья полезнее победы
В ГБР завели на Юраша дело за фабрикацию улик против священника УПЦ
В ГБР завели на Юраша дело за фабрикацию улик против священника УПЦ
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Депутаты дружно разогнали Центризбирком, сделавший их депутатами

Депутаты дружно разогнали Центризбирком, сделавший их депутатами
13.09.19 12:14
179
Последние новости
13.09.19 13:23

Жительница Киевской области из мести подожгла лес возле Чернобыльской АЭС
13.09.19 13:03

В аннексированном Россией Крыму астроном-любитель открыл неизвестную комету
13.09.19 13:02

На Полтавской области верующие УПЦ защищают свой храм в суде
13.09.19 12:14

Депутаты дружно разогнали Центризбирком, сделавший их депутатами
13.09.19 12:01

В России мужчина купил хлеб… с губкой для мытья посуды внутри
13.09.19 11:57

Стало известно, зачем Коломойский приходил к Зеленскому на Банковую
13.09.19 11:52

В УПЦ рассказали об опасности мнения: «Все равно как верить в Бога»
Фото и Видео
В аннексированном Россией Крыму астроном-любитель открыл неизвестную комету
В аннексированном Россией Крыму астроном-любитель открыл неизвестную комету
В аннексированном Россией Крыму астроном-любитель открыл неизвестную комету
В аннексированном Россией Крыму астроном-любитель открыл неизвестную комету
В России мужчина купил хлеб… с губкой для мытья посуды внутри
В России мужчина купил хлеб… с губкой для мытья посуды внутри
В США у белой пары родился ребенок-азиат
В США у белой пары родился ребенок-азиат
В США вручили Шнобелевскую премию: кто отличился на этот раз
В США вручили Шнобелевскую премию: кто отличился на этот раз
Пятница, 13-е: C сегодняшнего дня в США можно заказать новый iPhone, который жестоко высмеяли соцсети
Пятница, 13-е: C сегодняшнего дня в США можно заказать новый iPhone, который жестоко высмеяли соцсети
На одном из российских заводов эпично подрались рабочие
На одном из российских заводов эпично подрались рабочие
В Киеве маршрутка насмерть сбила пешехода-нарушителя
В Киеве маршрутка насмерть сбила пешехода-нарушителя
Зеленский вручил «президентские» подарки сдавшимся в плен морякам
Зеленский вручил «президентские» подарки сдавшимся в плен морякам
На Одесщине прямо у магазина убили мужчину
На Одесщине прямо у магазина убили мужчину
В Германии застрелили поляка, который застрелил красавицу-украинку
В Германии застрелили поляка, который застрелил красавицу-украинку
fraza.ua
Новости блогосферы
08.09.19 09:15

Как поймать воровку Гонтареву на брехне
08.09.19 09:01

Эпоха ряженых патриотов, партий Майдана, Порошенко, маргиналов и пафосных лозунгов завершилась
06.09.19 22:12

В 2020 снова будут выборы, а Киев отдадут Гусовскому, - модельный слив
23.08.19 20:08

Вспоминая «антинародный режим» Януковича

Опрос

Кого первым надо посадить в тюрьму?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.