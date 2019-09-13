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«Дикая роза» Вероника Кастро уходит из кино

«Дикая роза» Вероника Кастро уходит из кино

Легендарная мексиканская актриса Вероника Кастро уходит из кино. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом 66-летняя звезда сериалов сообщила своим поклонникам в «Инстаграмме».

Она написала: «Я прощаюсь с профессией, которую любила 53 года, которой отдала жизнь. Любимые, спасибо за все, но я измотана негативом и, как я уже много лет говорю, хочу покоя».

Ее карьера началась в далеком 1971 году и продолжалась фактически до 2018 года.

Вероника Кастро известна нашим зрителям ролями в сериалах «Дикая роза» и «Богатые тоже плачут».

Как писала «Фраза», встреча с Путиным стоила известной итальянской актрисе свободы.

Ранее в Лондоне скончалась юная скрипачка российского происхождения. СМИ пишут о наркотиках.

Тэги: мир, кино, сериал, культура

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