Стало известно, зачем Коломойский приходил к Зеленскому на Банковую

Одним из вопросов, который обсуждался на встрече президента Украины Владимира Зеленского и бизнесмена Игоря Коломойского была ситуация вокруг компании «Центрэнерго». Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, речь, в частности, шла об исполняющем обязанности руководителя компании Виталии Потапенко, которого связывают с Коломойским.

Как сообщает Страна.ua, за короткое время новому менеджменту якобы удалось наладить на предприятии схему, благодаря которой ферросплавные заводы Коломойского стали получать электроэнергию по заниженной цене, так что теперь оно генерирует до 200 млн грн убытков в месяц, тогда как еще в прошлом году было прибыльным.

Но после того как Кабмин отказался согласовать кандидатуру Потапенко на должность председателя правления госкомпании Коломойский, по данным издания, попытался решить этот вопрос через президента Владимира Зеленского. Якобы поэтому и состоялась встреча, фото с которой разлетелось по соцсетям.

Как утверждают журналисты со ссылкой на источники в Офисе президента, беседа олигарха и президента была непростой, в том числе из-за вопросов, которые возникают у западных партнеров и международных финансовых организаций относительно того, что происходит на «Центрэнерго».

«У МВФ, миссия которого как раз прибыла в Киев, будет особое внимание к состоянию дел в госкомпаниях. Этим и объясняется подвисание вопроса с Потапенко. В правительстве, видимо, хотят понять более четко позицию МВФ, а потом уже принимать решения», — рассказал журналистам источник на Банковой.

По итогам встречи стороны якобы договорились сохранить Потапенко в должности и. о. руководителя энергокомпании, которого Кабинет министров сможет поменять в любой момент.

В то же время источник не смог точно сказать, зачем была опубликована фотография с встречи. Еть мнение, что это произошло после того как некие журналисты зафиксировали факт визита Коломойского в ОПУ, из-за чего команде Зеленского пришлось «сыграть на опережение».

По другой версии — фото опубликовали для баланса: «итог встречи для Коломойского был не сильно радостный, но публикация снимка дала ему хотя бы моральную сатисфакцию, показав, что олигарх по-прежнему очень влиятельный человек в стране».

Отметим, что сам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на недавней встрече с олигархом Игорем Коломойским говорил об отмене монополии и снижении тарифов на коммунальные услуги.

«Честно, чтобы долго не говорить: все должны жить по правилам, монополий не будет — для всех, в том числе для господина Коломойского, — рассказал глава государства, покидая 16-ю Ежегодную встречу Ялтинской Европейской стратегии (YES) в комментарии „Новому времени“. — И действительно, чтобы он способствовал тому, чтобы любые цены, связанные с „коммуналкой“ (там очень много вопросов) снижались».

«Прежде всего, все понимают, что должен быть рынок, и наши европейские партнеры очень хотят, чтобы были рыночные цены. Но мы должны сделать все, чтобы для наших людей было дешевле», — рассказал Зеленский, подчеркнув, что Коломойский принял его тезисы.

Он также подтвердил информацию о том, что на встрече также шла речь о дальнейшей судьбе «Центрэнерго».

Как сообщала «Фраза», 10 сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский встретился в своем Офисе с известным бизнесменом Игорем Коломойским. Как утверждается, участники встречи обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также речь шла об энергетической сфере.

Тогда же ОПУ опубликовал фото с этой встречи, что вызвало широкое обсуждение в СМИ и соцсетях.