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В УПЦ рассказали об опасности мнения: «Все равно как верить в Бога»

В УПЦ рассказали об опасности мнения: «Все равно как верить в Бога»

В Украинской Православной Церкви объяснили, почему мнение «всё равно, как верить в Бога» является ошибочным и опасным. Об этом сказал митрополит Митрофан (Никитин), сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Горловской и Славянской епархии.

«Мне, как и вам, приходилось встречать в своей жизни людей, которые говорят: „Какая разница, как верить в Бога? Бог один, верить в Него можно по-всякому“. Вроде бы, действительно, какая разница, в правую сторону крестный ход пошёл или в левую, двумя пальцами крестишься или тремя... Но почему неправы те люди, которые говорят, что им всё равно, как и в какого Бога верить?», — спросил митрополит.

Владыка Митрофан привел пример из жизни известного святого.

«Преподобный Иов Почаевский в своей жизни столкнулся с тем же явлением. Пришли умные люди, получившие прекрасное европейское образование, и сказали православным: „Что вы привязались к своим обрядам, кровь за них проливаете, готовы отстаивать свои храмы, традиции? А что в них такого особенного, что они вам нужны?“. Так они красиво говорили, что прельщали этим многих людей. Но в чём здесь была ложь? Почему с этой логикой нельзя согласиться?

Люди, которые так легкомысленно относятся к отношениям с Богом, которые говорят, что им всё равно, как верить, — это чаще всего люди, у которых нет никакой веры. Эти люди либо неверующие, либо для них вера — это старая книжка на полке, которую можно с одного места передвинуть на другое, но это не их жизнь, не то, чему отдана их душа и сердце», — подчеркнул архиерей.

Митрополит объяснил, почему люди говорят, что все равно, как верить.

«Им действительно всё равно. С Богом или без Бога, молиться или не молиться, жить по вере или жить без веры. Важны только они сами, потому что себя любимых они любят больше всего на свете.

Как становились униатами во времена преподобного Иова Почаевского? Если ты не примешь унию, то не можешь получить нормальное образование, торговать, учить своих детей... [...] Если бы ситуация поменялась, и для того, чтобы торговать без пошлин, занимать должности и получать выгоду, нужно было бы снова стать православным, они отказались бы от унии в ту же самую секунду и были бы самыми православными из всех православных», — отметил митрополит Митрофан.

Он подчеркнул, что «ложь слов „всё равно, как верить“ в том, что в тот момент, когда человек их произносит, он не о Боге думает, а о себе самом. Он хочет поставить себя в самое выгодное положение. [...] Это свидетельство отсутствия любви к Богу, правильных отношений с Ним».

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит УПЦ рассказал, как история Ирода пересекается с современностью.

Тэги: общество, православие, вера, новости православия, УПЦ, новости Украины

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