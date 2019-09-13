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Супрун рассказала, когда ее начнут преследовать

Супрун рассказала, когда ее начнут преследовать

Правоохранители готовят уголовное преследование бывшей исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом она заявила в интервью LB.ua.

По ее словам, соответствующую информацию ей предоставили «друзья из правоохранительных органов». «Им дано указание найти на меня и на моих заместителей нечто такое, что позволит открыть против нас уголовные дела», — заявила бывшая чиновница, добавив, что активные действия начнутся только после встречи президентов Украины и США.

Супрун также рассказала, что сейчас ГБР преследует госсекретаря МОЗ Артема Янчука, который был назначен в 2017 году — якобы из-за того, что у какого-то предприятия, которое выиграло тендер на Prozzoro, но позже у него нашлись какие-то проблемы с регистрацией. Она подчеркнула, что Минздрав не отвечает за то, что произошло с тем или иным предприятием после того, как оно выполнило заказ, оговоренный тендером. «Но Янчука уже вызывали на допросы, были обыски. Также был разговор — если он напишет заявление на увольнение, дальше его преследовать не будут», — рассказала Супрун.

«Они думают, что он „человек Супрун“. И боятся, что все, кто остался в министерстве, это „люди Супрун“. Они не понимают, что это профессиональные чиновники, которые прошли конкурс и делают свою работу в интересах украинского народа», — считает она.

При этом экс-чиновница не стала утверждать, что заказчиком преследования является Офис президента: «Нам было сказано, что это исходит от Офиса президента. Но думаю, что это уже такой мем, во всех случаях говорить об Офисе президента. И не всегда оно так».

При этом среди своих недоброжелателей она выделил члена парламентской фракции «Слуги народа», главу комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, а также директора Института сердца Бориса Тодурова. «Думаю, что эти люди боятся не меня и не мою команду. Они боятся будущего. Они боятся того, что их уже не будет. Будет другая система, другие люди, которые будут честно и прозрачно оказывать медицинскую помощь», — заключила Супрун.

Как сообщала «Фраза», 29 августа 2019 года Верховная Рада Украины IX созыва на первом заседании утвердила состав Кабинета министров, новым министром здравоохранения в котором стала Зоряна Скалецкая.

Ульяна Супрун была в должности и. о. министра на протяжении трех лет — с августа 2016 года по август 2019 г.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, уголовное дело, политика, криминал, Ульяна Супрун, новости Украины

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