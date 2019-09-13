Супрун рассказала, когда ее начнут преследовать

Правоохранители готовят уголовное преследование бывшей исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом она заявила в интервью LB.ua.

По ее словам, соответствующую информацию ей предоставили «друзья из правоохранительных органов». «Им дано указание найти на меня и на моих заместителей нечто такое, что позволит открыть против нас уголовные дела», — заявила бывшая чиновница, добавив, что активные действия начнутся только после встречи президентов Украины и США.

Супрун также рассказала, что сейчас ГБР преследует госсекретаря МОЗ Артема Янчука, который был назначен в 2017 году — якобы из-за того, что у какого-то предприятия, которое выиграло тендер на Prozzoro, но позже у него нашлись какие-то проблемы с регистрацией. Она подчеркнула, что Минздрав не отвечает за то, что произошло с тем или иным предприятием после того, как оно выполнило заказ, оговоренный тендером. «Но Янчука уже вызывали на допросы, были обыски. Также был разговор — если он напишет заявление на увольнение, дальше его преследовать не будут», — рассказала Супрун.

«Они думают, что он „человек Супрун“. И боятся, что все, кто остался в министерстве, это „люди Супрун“. Они не понимают, что это профессиональные чиновники, которые прошли конкурс и делают свою работу в интересах украинского народа», — считает она.

При этом экс-чиновница не стала утверждать, что заказчиком преследования является Офис президента: «Нам было сказано, что это исходит от Офиса президента. Но думаю, что это уже такой мем, во всех случаях говорить об Офисе президента. И не всегда оно так».

При этом среди своих недоброжелателей она выделил члена парламентской фракции «Слуги народа», главу комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, а также директора Института сердца Бориса Тодурова. «Думаю, что эти люди боятся не меня и не мою команду. Они боятся будущего. Они боятся того, что их уже не будет. Будет другая система, другие люди, которые будут честно и прозрачно оказывать медицинскую помощь», — заключила Супрун.

Как сообщала «Фраза», 29 августа 2019 года Верховная Рада Украины IX созыва на первом заседании утвердила состав Кабинета министров, новым министром здравоохранения в котором стала Зоряна Скалецкая.

Ульяна Супрун была в должности и. о. министра на протяжении трех лет — с августа 2016 года по август 2019 г.