Число долгожителей в Японии побило исторический рекорд

Япония побила свой же рекорд по числу долгожителей. Как выяснили журналисты «Фразы», сейчас в стране проживает более 71 тысячи людей, перешагнувших столетний рубеж.

Такие данные приводит местный Минздрав.

Общее население Японии составляет примерно 124 миллиона человек.

Отмечается, что большинство долгожителей (62,7 тысяч человек) это женщины. Столетних мужчин в Японии около 8,5 тысяч человек.

Стоит добавить, что всего за год число долгожителей в стране выросло почти на 1,5 тысяч человек.

Как писала «Фраза», население Японии стремительно сокращается уже десять лет кряду.