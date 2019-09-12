Сдавшихся в плен агрессору моряков решили наградить квартирами в городе-миллионнике

В Генштабе Вооруженных сил Украины пообещали в течение трех недель предоставить жилье морякам, освобожденным из российских застенков. Как выяснили журналисты «Фразы», героическим мореманам, сдавшихся в плен агрессору в акватории Керченского пролива, торжественно вручат ключи от квартир в Одессе.

Как передает «Остров», ссылаясь на «Цензор.net», об этом на пресс-конференции заявил командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования, капитан второго ранга Денис Гриценко.

По его словам, он встречался с начальником Генштаба Русланом Хомчаком и обсудил с ним «квартирный вопрос» моряков.

«Там сказали, что в течение трех недель вопрос будет решен, и ребятам вручат ключи от квартир», ‒ заявил Гриценко.

Он также добавил, что квартиры военнослужащие получат по месту службы ‒ в Одессе.

Как писала «Фраза», попавших в плен моряков уже наградили медалями и званиями. Но вскоре они опять могут оказаться «на нарах».

Ранее Порошенко и Зеленский прокомментировали «историческое» решение суда по пленным морякам.