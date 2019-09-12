Все вопросы в энергетике теперь решает Коломойский ‒ министр

Встреча Президента Владимира Зеленского с бизнесменом Игорем Коломойским была посвящена вопросам цены угля, работе субъектов генерации электроэнергии, функционирования рынка электроэнергии. Как передает «Голос», об этом сообщил министр энергетики и охраны окружающей среды Алексей Оржель.

«Обсуждали вопрос демонополизации рынка электроэнергии, усиление конкуренции, цены на уголь» — перечислил Оржель вопросы, поручения по которым были даны Коломойским министру.

Как известно, до смены власти Коломойский не имел активов в энергогенерации и угледобыче. По сообщениям СМИ с 1 июля в госкомпании «Центрэнерго» сменился менеджмент — компанией управляют представители Коломойского.

Ими, как утверждает издание, реализуются схемы, состоящие в продаже через аффилированную с Коломойским фирму «Нафта Форс» угля на «Центрэнерго» по значительной завешенной цене (2,7 тыс. грн за т.) и продаже электроэнергии по цене 1,3 грн за кВт-ч, что ниже себестоимости (2,1 грн за кВт-ч) контролируемым Коломойским Никопольскому и Запорожскому заводу ферросплавов. Как утверждает собственник компании «Энергосети» Крючков, убыток государственной «Центрэнерго» за июль-август составил 1,3 млрд. грн.

Напомним, 10 сентября состоялась встреча президента Зеленского и бизнесмена И.Коломойского, в которой также приняли участие премьер-министр Гончарук и министр энергетики Оржель.