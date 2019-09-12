Главные новости за 12 сентября 2019 года

Как оказалось, Зеленский уже успел помиловать более двух десятков людей. За время своего президентства Владимир Зеленский уже успел помиловать 22 украинцев. Отмечается также, что у президента Украины «засекретили информацию о помиловании иностранцев, в том числе для передачи России или на неподконтрольные территории Донбасса в рамках обменов».

Правоохранители нагрянули с обыском в киевскую квартиру Гонтаревой, в которой никто не живет. Правоохранители проводят обыски по месту прописки бывшего председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Обыски проводит Государственное бюро расследований. «У меня сейчас в Киеве по месту прописки на Большой Житомирской взломали ломом дверь, и 10 человек в бронежилетах проводят обыск», — заявила она в комментарии агентству «Интерфакс-Украина», напомнив, что вчера обыски прошли в центральном офисе «Приватбанка».

«Слуги народа» продолжают кнопкодавить. Народный депутат от «Слуги народа» Елена Копанчук нарушила 84 статью Конституции, проголосовав за своего коллегу на пленарном заседании Верховной Рады в четверг, 11 сентября. Активисты зафиксировали, как она проголосовала вместо однопартийца Вячеслава Рублева. Копанчук нажала на кнопку пульта сидящего справа Рублева в 13:32 во время голосования за законопроект о строительных нормах по совершенствованию нормирования в строительстве (№ 1052).

«Слуги народа» жалуются на то, что их хотят превратить в «ручных животных», — СМИ. Народные депутаты от фракции «Слуги народа» остались недовольны действиями Офиса президента Украины и руководством партии. Нарекания нардепов вызвал проект закона, который предусматривает лишение их мандата за невхождение во фракцию или за прекращение членства во фракции. Депутаты якобы жалуются, что ОПУ и руководство партии хотят сделать из фракции «абсолютно ручных животных». «Они с нами не считаются», заявил источник в фракции, пожелавший остаться неназванным.

Депутаты предоставили очередную отсрочку владельцам евроблях. Говорят, что самую последнюю. Верховная Рада Украины отсрочила на 90 дней введение штрафов за нарушение правил ввоза авто на таможенную территорию Украины. Соответствующий закон был принят на пленарном заседании в четверг, 12 сентября. За его принятие с учетом предложений членов Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики проголосовали 276 народных депутатов.

В Харькове разыскивают извращенца, который посреди бела дня два часа насиловал ребенка. В Харькове неизвестный мужчина избил и изнасиловал 12-летнюю девочку, которая возвращалась из школы. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области. В частности, как сообщается, днем 11 сентября к пострадавшей, которая возвращалась из школы, подошел неизвестный, ударил в лицо, затащил в посадку и изнасиловал.

Нерадивый сосед сжег три дома и пять автомобилей на Киевщине. В с. Любимовка Киевской области в результате возгорания травы уничтожены три жилых дома и пять автомобилей. Об этом сообщает полиция Киевской области. В частности, как сообщается, виновником возгорания стал 42-летний местный житель, который проигнорировал многочисленные предостережения и запреты и сжигал траву на своем участке, вследствие чего огонь быстро перекинулся к соседям.

Шесть украинских вузов попали в авторитетнейший рейтинг университетов мира. Шесть высших учебных заведений из Украины вошли в авторитетный рейтинг университетов World University Rankings 2020, составляемый британским изданим Times Higher Education (THE). В этом году в него вошли свыше 1300 университетов из 92 стран. В частности, в первую тысячу вузов вошел Львовский политехнический национальный университет.

Украинские полярники нашли в Антарктиде таинственную пещеру. В Антарктиде участники 24-й Украинской антарктической экспедиции нашли таинственную пещеру. Об этом передает Министерство образования и науки Украины. Сообщается, что данная пещера «в три раза больше, чем считалось ранее, она содержит несколько озер и реку». Общая длина ходов составляет около двухсот метров, они расположены в три этажа.

Россия вернула освобожденного Цемаха в Украину, — СМИ. Донецкий боевик, подозреваемый в причастности к авиакатастрофе самолета рейса МН17, Владимир Цемах вместе с дочерью вернулся на оккупированные территории. Об этом свидетельствует сообщение и фото, которые опубликовала дочь боевика Мария Левченко-Цемах в российской соцсети. Так, в четверг, 11 сентября, она написала: «Ну что, есть в жизни счастье, справедливость, есть хорошие люди. Теперь жить немного легче. Ура, дорогие мои. Едем домой».

Лондонскую биржу хотят купить за огромные деньги. Лондонскую биржу могут купить за 36 миллиардов долларов. Сделать это хочет биржа Гонконга. Как передают китайские СМИ, фондовая биржа Hong Kong Exchanges and Clearing Limited предложила оператору London Stock Exchange Group «объединить свои активы».

Ученые объяснили, почему с возрастом люди набирают вес. Ученые разобрались, почему с возрастом люди набирают вес. Сделала это группа шведских и французских исследователей. В их отчете сказано, что «замедление липидного обмена, который наблюдается в пожилом возрасте, приводит к увеличению массы тела». Исследователи проводили свои наблюдения тринадцать лет. Они анализировали липидный метаболизм, то есть следили за обменом жиров и жироподобных веществ в организме у добровольцев. Отмечается, что у людей было зафиксировано снижение скорости обмена липидов, а средний вес увеличился на двадцать процентов.