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В Харькове разыскивают извращенца, который посреди бела дня два часа насиловал ребенка

В Харькове разыскивают извращенца, который посреди бела дня два часа насиловал ребенка

В Харькове неизвестный мужчина избил и изнасиловал 12-летнюю девочку, которая возвращалась из школы. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

В частности, как сообщается, днем 11 сентября к пострадавшей, которая возвращалась из школы, подошел неизвестный, ударил в лицо, затащил в посадку и изнасиловал.

После этого девочка сама вернулась домой. Ее с травмами и ушибами доставили в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании малолетнего ребенка, по которой насильнику грозит до 15 лет лишения свободы.

На данный момент личность преступника не установлена. Однако на странице сообщества Харьков NOW в Facebook появились его предположительные фотографии. По информации местных жителей, преступник — мужчина около 25 лет, рост — 175 см, был одет в синюю футболку с изображенным на ней белым петухом.

Как утверждают посетители страницы, преступник «измывался над ребенком два часа». Это якобы произошло возле жилого массива Горизонт. Фото подозреваемого сделаны с камер наблюдения супермаркета АТБ, находящемся в этом районе.

Как сообщала «Фраза», в августе 2018 года в Белоцерковском районе Киева в селе Дрозды сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который хотел изнасиловать 8-летнюю девочку.

Осенью того же года жители села Музычи под Киевом задержали и передали полиции мужчину, подозреваемого в развращении 10-летней девочки на глазах у ее 6-летней подруги.

В июле 2019 года в одном из сел Васильковского района Киевской области извращенец надругался над малолетней девочкой.

В сентябре того же года в киевском парке на улице Андрея Малышко 30-летний мужчина, угрожая ножом, изнасиловал женщину на глазах у ее дочери и друзей.

Тэги: изнасилование, Харьков, криминал, новости Украины

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