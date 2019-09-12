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Правоохранители нагрянули с обыском в киевскую квартиру Гонтаревой, в которой никто не живет

Правоохранители нагрянули с обыском в киевскую квартиру Гонтаревой, в которой никто не живет

Правоохранители проводят обыски по месту прописки бывшего председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Как выяснили журналисты «Фразы», обыски проводит Государственное бюро расследований.

«У меня сейчас в Киеве по месту прописки на Большой Житомирской взломали ломом дверь, и 10 человек в бронежилетах проводят обыск», — заявила она в комментарии агентству «Интерфакс-Украина», напомнив, что вчера обыски прошли в центральном офисе «Приватбанка».

При этом Гонтарева подчеркнула, что по месту обыска уже почти год никто не проживает, и сотрудникам ГБР об этом известно: «Мой адвокат уведомил давно ГПУ и ГБР о месте моего проживания в Лондоне».

Между тем, как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря директора ГБР Анжелику Иванову, на данный момент обыски проводятся не только у Гонтаревой, но и в домовладениях всех участников производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц правления Национального банка Украины в 2016 году.

Как сообщала «Фраза», 12 августа 2019 года Гонтарева не явилась на допрос в Генеральную прокуратуру Украины. При этом она заявила о готовности встретиться с украинскими следователями в Лондоне, где она теперь живет и работает.

ГПУ подозревает Гонтареву в причастности к хищениям и содействии бывшему главе Администрации Президента Борису Ложкину, а также его заместителю Алексею Филатову в легализации незаконных доходов в деле беглого олигарха Сергея Курченко.

30 августа стало известно, что Гонтарева попала в больницу Лондона после того, как ее на пешеходном переходе сбил автомобиль.

4 сентября суд разрешил Государственному бюро расследований осуществить принудительный привод Гонтаревой на допрос.

Напомним, 11 сентября 2019 года Национальная полиция Украины провела обыски в центральном офисе «Приватбанка» в Днепре.

Накануне этого президент Украины Владимир Зеленский встретился в своем Офисе с известным бизнесменом Игорем Коломойским. Как утверждается, участники встречи обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также речь шла об энергетической сфере.

Тэги: обыск, криминал, Государственное бюро расследований, Валерия Гонтарева, новости Украины

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