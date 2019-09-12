Загадочная болезнь «косит» собак в Норвегии

В Норвегии любители собак бьют тревогу: их домашних любимцев атаковала неизвестная болезнь. Как выяснили журналисты «Фразы», хуже всего ситуация обстоит в столице страны – Осло.

Как пишет портал The Local, уже заразились более ста собак, а двадцать пять из них погибли.

Ветеринарный институт разводит руками и говорит, что не может понять, что это за болезнь.

У заразы такие признаки: кровавая диарея, рвота и быстрая усталость.

У собак диагностировали кишечную инфекцию. Сообщается, что у них повышен уровень бактерий Clostridium perfingens и Providencia alcalifaciens.

Отмечается, что данная болезнь не передается от собак людям.

Как писала «Фраза», врачи выяснили, что собаки помогают «укрепить» сердце.