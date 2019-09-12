Депутаты предоставили очередную отсрочку владельцам евроблях. Говорят, что самую последнюю

Верховная Рада Украины отсрочила на 90 дней введение штрафов за нарушение правил ввоза авто на таможенную территорию Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующий закон был принят на пленарном заседании в четверг, 12 сентября.

Как сообщает «Экономическая правда», за его принятие с учетом предложений членов Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики проголосовали 276 народных депутатов.

Проект закона в целом с технико-юридическими правками поддержали 284 парламентариев.

Авторы законопроекта подчеркивают, что данная отсрочка станет последней.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», представляя документ с трибуны Верховной Рады глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что законопроект вызвал дискуссию в партии, «но президент принял решение и внес законопроект, который мы поддерживаем». «Эта отсрочка до конца года, которую мы предлагаем и для штрафов, и для упрощенного оформления автомобилей — это уже последнее решение. Больше после этого мы к этому вопросу возвращаться не будем», — заключил он.

Как сообщала «Фраза», в начале 2019 года народный депутат от фракции «БПП» Андрей Антонищак заявил, что продолжение льготного периода для растаможивания автомобилей на европейских номерах не будет.

21 августа тогдашний заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка анонсировал новую отсрочку штрафов для т. н. «евробляхеров».