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В РПЦ заявили, что Фанар поставил приходы Русского экзархата перед выбором «быть или не быть»

В РПЦ заявили, что Фанар поставил приходы Русского экзархата перед выбором «быть или не быть»

Русская Православная Церковь сделала все для того, чтобы максимально облегчить вхождение в ее состав Архиепископии Русских Православных Церквей в Западной Европе (Русский экзархат), и теперь решение за этой структурой или же за каждым ее приходом в отдельности. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион, сообщают «РИА Новости».

«Большинство священнослужителей и мирян Западноевропейского экзархата желают воссоединиться с Русской Православной Церковью. Но этому препятствуют в настоящее время те нормы, которые существуют в уставе этой организации. А согласно уставу, для того, чтобы организация перешла в другую юрисдикцию, необходимо две трети голосов», — сказал митрополит.

Он напомнил, что на прошедшем 7 сентября заседании генеральной ассамблеи экзархата этого количества достичь не удалось, хотя «значительное большинство — гораздо больше половины членов — высказалось за то, чтобы присоединиться к Московскому патриархату».

«Я думаю, что теперь экзархат будет искать какие-то иные возможности для того, чтобы осуществить свое желание. Но решение Константинопольского патриархата, озвученное его представителями, по сути дела, не оставило перед архиепископией выбора. И здесь вопрос ставится очень просто: быть или не быть. И вот я думаю, что на этот вопрос либо архиепископия в целом, либо каждый из ее приходов в отдельности должны будут ответить в ближайшее время», — отметил глава ОВЦС РПЦ.

Он добавил, что «со стороны Русской Православной Церкви сделано все необходимое для того, чтобы максимально облегчить вхождение архиепископии или тех ее приходов, которые этого пожелают, в состав Русской Православной Церкви».

«И даже, я бы сказал, не вхождение, а возвращение, потому что изначально эта архиепископия была частью Русской Православной Церкви. Присоединена к Константинопольскому патриархату она была на временной основе», — заключил архиерей.

В ноябре 2018 года Константинопольский патриархат лишил архиепископию статуса патриаршего экзархата, что означало ее фактическую ликвидацию как отдельной структуры и переподчинение около 120 приходов константинопольским митрополиям Западной Европы. В феврале чрезвычайное общее собрание духовенства и мирян архиепископии подавляющим большинством (93%) высказалось за то, чтобы сохранить экзархат.

Ранее «Фраза» сообщала, что в РПЦ назвали теорию Дарвина совершенно ненаучной.

Тэги: общество, православие, РПЦ, новости православия

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