Митрополит УПЦ рассказал, как история Ирода пересекается с современностью

Решение религиозных вопросов политическими методами никогда не приносит положительных результатов. Об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии.

«Эта далекая история (об усекновении главы Иоанна Предтечи, Ироде и Иродиаде, — ред) поучительна для нас тем, что в ней немало параллелей с нашими днями, с тем, что нам пришлось пережить в последнее время. Ирод Антипа — символ очень богатого человека. Это плутократ, олигарх, считающий себя глубоко верующим. Но именно поэтому Христос очень боялся, что этот дух олигархии, плутократии проникнет в церковную среду, завладеет лидерами Церкви. Именно поэтому Христос говорил апостолам: „Берегитесь закваски Иродовой“. Взаимоотношения между Иродом и Иоанном Крестителем — это отношения между властью и Церковью, миром политики и миром веры. За последнее время мы убедились в том, насколько мир политики и мир человеческий могут проявлять какой-то интерес к религии, к Церкви, но всегда используют все это в своих целях. Когда они окажутся перед выбором: или свое собственное благополучие, достоинство, или собственная совесть и гонения против Церкви, то всегда выберут гонения», — отметил митрополит.

Владыка Лука рассказал, что за убийство Иоанна Предтечи виновников ждала тяжелая расплата.

«Ирода за все его прегрешения ждала трагическая смерть. Его правление не состоялось. Он пытался быть богатым, занимать достойное положение, состоятся как религиозный человек, но из этого ничего не вышло. На склоне лет он оказался банкротом и потерпел политическое фиаско. Его жизнь не состоялась, хотя Бог сделал все, для того чтобы его жизнь состоялась. Иоанн Креститель его обличал. Для чего? Не для того, чтобы опозорить царя, а для того чтобы исправить его. И Господь был перед его глазами. И все это прошло мимо этого человека. Поэтому те, кто пытаются решать религиозные вопросы политическими методами, тоже закваска Иродова, и она никого ни к чему хорошему не приведет», — подчеркнул архиерей УПЦ.

Также Запорожский митрополит призвал верующих «быть мужественными, потому что говорить правду Божию всегда тяжело. Кроме мужества нам нужно просить у Бога сил, чтобы противостоять страстям. Быть начеку, следить за каждым своим словом, каждым своим поступком».

Ранее «Фраза» сообщала, что Запорожский митрополит УПЦ рассказал, из-за чего был убит Иоанн Предтеча.