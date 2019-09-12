Шесть украинских вузов попали в авторитетнейший рейтинг университетов мира

Шесть высших учебных заведений из Украины вошли в авторитетный рейтинг университетов World University Rankings 2020, составляемый британским изданим Times Higher Education (THE). Как выяснили журналисты «Фразы», в этом году в него вошли свыше 1300 университетов из 92 стран.

В частности, как сообщает «Сегодня», в первую тысячу вузов вошел Львовский политехнический национальный университет.

Кроме него, в рейтинг также вошли Львовский национальный университет имени И. Франко, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», Сумской государственный университет, Киевский национальный университет имени Т. Шевченко и Харьковский национальный университет им. В. Каразина.

На первом же месте четвертый год подряд находится Оксфордский университет. На вторую строчку поднялся Калифорнийский технологический институт. Далее идут Кембриджский университет, Стэнфордский университет и Массачусетский технологический институт.

WUR — крупнейший международный рейтинг, который оценивает вузы по всем основным параметрам — обучение, исследования, передача знаний и международный мировоззрение. Для сравнения используют 13 тщательно откалиброванных показателей эффективности, чтобы обеспечить наиболее полное и сбалансированное оценивания.

Рейтинг Times подвергается независимому аудиту фирмы PricewaterhouseCoopers (PwC).

Как сообщала «Фраза», украинские вузы начали стремительно терять позиции в рейтинге лучших университетов мира еще в 2017 году.

Рейтинг лучших вузов Украины можно посмотреть здесь.