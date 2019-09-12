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Как оказалось, Зеленский уже успел помиловать более двух десятков людей

Как оказалось, Зеленский уже успел помиловать более двух десятков людей

За время своего президентства Владимир Зеленский уже успел помиловать 22 украинцев. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом Офис главы государства сообщил изданию «Українські новини».

Отмечается также, что у президента Украины «засекретили информацию о помиловании иностранцев, в том числе для передачи России или на неподконтрольные территории Донбасса в рамках обменов».

В ответе Офиса говорится, что было помиловано 22 осужденных лица: это семнадцать мужчин и пять женщин.

Как писала «Фраза», стало известно, почему Зеленский внезапно решил распустить ЦИК.

Тэги: политика, помилование, Владимир Зеленский, новости Украины

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