«Слуги народа» жалуются на то, что их хотят превратить в «ручных животных», – СМИ

Народные депутаты от фракции «Слуги народа» остались недовольны действиями Офиса президента Украины и руководством партии. Как выяснили журналисты «Фразы», нарекания нардепов вызвал проект закона, который предусматривает лишение их мандата за невхождение во фракцию или за прекращение членства во фракции.

Как сообщает «Украинская правда», депутаты якобы жалуются, что ОПУ и руководство партии хотят сделать из фракции «абсолютно ручных животных». «Они с нами не считаются», заявил источник в фракции, пожелавший остаться неназванным.

По данным издания, сейчас в ВР зарегистрированы 2 законопроекта № 1038 и № 1045-1, предусматривающих лишение мандата депутата, если тот не вошел во фракцию партии, от которой избирался/которая его выдвигала, или вышел из фракции.

Первый предлагает прописать в законе о статусе народного депутата то, что забрать мандат у депутата могут за «невхождение его в депутатскую фракцию политической партии, по спискам которой он был избран народным депутатом в общегосударственном многомандатном избирательном округе или которая была субъектом его выдвижения в одномандатном мажоритарном избирательном округе, или прекращение его членства в такой фракции».

Законопроект № 1045-1 предлагает закрепить, что нардеп может входить в состав только депутатской фракции той политической партии, по избирательному списку которой он был избран в общегосударственном многомандатном избирательном округе, или которая была субъектом его выдвижения в одномандатном избирательном округе.

В случае невхождения нардепа-списочника или нардепа-мажоритарщика в депутатскую фракцию политической партии, которая его выдвигала, его полномочия прекращаются со дня принятия решения высшим руководящим органом соответствующей политической партии.

Как сообщала «Фраза», по результатам обработки 100% протоколов на выборах Верховной Рады Украины IX созыва по одномандатному округу, уверенно победила партия «Слуга народа», набрав 43,16% голосов украинцев. Кроме того, представители партии одержали победу в 130 мажоритарных округах. Таким образом, фракция этой политической силы в будущем парламенте составит 254 человека.

Этот созыв парламента уже называют историческим, так как впервые парламентское большинство сформировала одна политическая сила — партия «Слуга народа», которая получила 254 депутатских кресла.