Россия вернула освобожденного Цемаха в Украину, – СМИ

Донецкий боевик, подозреваемый в причастности к авиакатастрофе самолета рейса МН17, Владимир Цемах вместе с дочерью вернулся на оккупированные территории. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом свидетельствует сообщение и фото, которые опубликовала дочь боевика Мария Левченко-Цемах в российской соцсети «ВКонтакте».

Так, в четверг, 11 сентября, она написала: «Ну что, есть в жизни счастье, справедливость, есть хорошие люди. Теперь жить немного легче. Ура, дорогие мои. Едем домой».

При этом она не уточнила, куда именно едет, но, как сообщает «Главком», перед этим опубликовала фото автобуса сообщением Донецк-Москва и сообщила, что этим автобусом приехала в Москву.

Комментируя эту новость журналист «Радио Свобода» Кристофер Миллер выразил мнение, что Россия отпустила Цемаха для того, чтобы избежать претензий от Нидерландов по делу о расследовании катастрофы самолета МН17. «Конечно, это означает, что когда власти Нидерландов снова просит Россию выдать Цемаха, она может просто сказать: „У нас его нет, он в Украине“. Это также означает, что если „трагедия“ постигнет Цемаха а-ля Захарченко и так далее, то Россия может сказать: „Это произошло в Украине“», — написал он на своей странице в Twitter.

Между тем, как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на депутата Европарламента от Нидерландов Кати Пири, накануне международная следственная группа (JIT) и нидерландский прокурор распространили письмо, в котором говорилось о том, что согласно недавней информации, появившейся этим летом, теперь Цемаха рассматривают как одного из подозреваемых.

Именно Кати Пири стала автором открытого письма, которое 4 сентября подписали 40 депутатов Европарламента и в котором они призвали президента Украины Владимира Зеленского не допустить выдачи Владимира Цемаха России. По мнению Пири, Украина заплатила слишком высокую цену за возвращение на родину своих граждан.

«С международной точки зрения Украина имеет обязательства, предусматривающие всестороннее сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет MH17. И отдав одного из подозреваемых Москве, Украина тем самым не сдержала свое обещание», — считает европарламентарий.

В то же время настойчивое требование России отдать ей Цемаха свидетельствует о том, что Москва признает свою вину в крушении «Боинга» рейса MH17, считает Кати Пири. Теперь нет практически никаких шансов на то, что международной следственной группе JIT удастся допросить Цемаха, уверена она.

«Разумеется, мы можем попросить Россию предоставить его для допроса. Но мы не настолько наивны. Если бы Москва хотела, чтобы его можно было вызвать на допрос, она бы так не настаивала на необходимости его выдачи. Поэтому я боюсь, что Цемах больше никогда не появится в суде как свидетель », - считает депутат Европарламента.

Как сообщала «Фраза», 7 сентября 2019 года в аэропорту «Борисполь» приземлился самолет с 35 украинскими гражданами, освобожденными из российского плена. Их встречал президент Украины Владимир Зеленский и другие официальные лица, в том числе и омбудсмен.

Среди освобожденных оказались 24 моряка с вероломно захваченных в Керченском проливе украинских кораблей, режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко и многие другие.

В свою очередь, Украина отправила в Россию 35 человек, подозреваемых либо обвиненных в тяжких преступлениях, совершенных на украинской территории. Одним из них оказался Владимир Цемах, которого подозревают в причастности к уничтожению малазийского пассажирского лайнера в небе над Донбассом летом 2014 года.