Стало известно, почему Зеленский внезапно решил распустить ЦИК

В пропрезидентской парламентской фракции «Слуга народа» рассказали, почему Владимир Зеленский решил уволить весь состав Центральной избирательной комиссии. Как выяснили журналисты «Фразы», глава государства заподозрил «смотрящих за выборами» в предвзятости.

Как передает «РБК-Украина», позицию президента озвучила «слуга народа» Алина Загоруйко. По ее словам, досрочное прекращение полномочий ЦИК продиктовано ее предвзятой работой вопреки принципам избирательного законодательства.

«В представлении речь идет о том, что при осуществлении регистрации ЦИК действовал предвзято и вопреки принципам избирательного законодательства. Там же приводится статистика о решении судей. Приводится 28 решений ЦИК, которые были отменены судами, а действия Центризбиркома признаны противоправными», ‒ заявила народная избранница.

Она добавила также, что в представлении речь идет о необъективности ЦИК при определении сведений в автобиографии кандидатов на парламентских выборах.

Кроме того, Загоруйко добавила, что профильный комитет Верховной рады рассмотрит представление президента о роспуске ЦИК в среду. И, в случае одобрения, парламент может рассмотреть его уже в четверг.

Как писала «Фраза», Зеленский решил избавиться от всех, кто утвердил его победу на выборах.

Ранее Горбачева попросили выдвинуть Зеленского на Нобелевскую премию мира.