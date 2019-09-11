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Верующие УПЦ надеются, что Зеленский прекратит беззакония в отношении Церкви

Верующие УПЦ надеются, что Зеленский прекратит беззакония в отношении Церкви

Верующие Украинской Православной Церкви выразили надежду, что президент Украины Владимир Зеленский остановит беззакония, которые совершаются в отношении УПЦ — захваты храмов представителями ПЦУ, давление местных властей, ущемления и нарушения прав верующих.

Как выяснили журналисты «Фразы», пользователи социальной сети Фейсбук написали об этом на официальной странице Центра информации УПЦ, активно отреагировав на новость о том, что вчера в Ровно Владимиру Зеленскому была передана информация обо всех нарушениях закона и Конституции Украины в отношении приходов и храмов Украинской Православной Церкви в Ровенской области.

«Помоги Господи! Очень надеемся, что наш президент остановит гонение на нашу истинную Церковь!», — написала Светлана Козирева.

Также она отметила, что «принятие Порошенко томоса — это одно из его страшных преступлений против народа Украины».

Надежда Дудник пожелала президенту помощи Божией и здоровья: «Помоги Господи. Здоровья Владимиру Александровичу».

Надежда Бубовенко также написала просьбу о помощи: «И я прошу за нашу Матерь-Церковь каноническую, за права верующих УПЦ. Защитите, пожалуйста, народ от беззакония в стране нашей».

Положительно оценил деятельность президента пользователь соцсети Силвия Кирилян: «Молодчина президент, вот это понимаю...».

«Он обязательно разберётся», — надеется Валентина Калашникова.

Как сообщал Центр информации УПЦ, в Ровно, куда 10 сентября с рабочей поездкой прибыл президент Украины Владимир Зеленский, гаранта Конституции в аэропорту встретили верующие Украинской Православной Церкви и попросили защитить их права.
Руководитель отдела по вопросам межконфессионального урегулирования при Ровенской епархии УПЦ протоиерей Виктор Земляной, обращаясь к президенту, сообщил о том, что от Ровенской и Сарненской-Полесской епархии УПЦ подготовлен пакет документов обо всех беззакониях в отношении приходов и храмов Украинской Православной Церкви в этих регионах.

Возле аэропорта Зеленского встречали около 200 верующих и 30 священнослужителей с плакатами, призывающими остановить гонения на УПЦ и защитить конституционные права верующих: «УПЦ вне политики», «Церковь — это Дом Божий, а не арена для политических манипуляций», «Господин Президент, остановите гонения верующих УПЦ».

Ранее «Фраза» сообщала, что Зеленский в Ровно успокоил верующих УПЦ, храмы которых захвачены и попросил доложить о беззакониях ему письменно.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

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