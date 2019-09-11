Главные новости за 11 сентября 2019 года

Начиная со следующего года за принятие родов, лечение инсультов и инфарктов в Украине можно будет не платить. В 2020 году в Украине запустится второй этап медреформы, в рамках которого в Программу медицинских гарантий войдут услуги, связанные с лечением острого мозгового инсульта, острого инфаркта миокарда, помощь в родах и неонатальная помощь, эндоскопические обследования и направления на раннюю диагностику онкологических заболеваний. Об этом сообщила Национальная служба здоровья Украины. В частности, как сообщается, именно за эти услуги НСЗУ будет платить медицинским учреждениям по приоритетному тарифу, который позволит пациентам получать эти услуги бесплатно и соответствующего качества. Так, 8500 грн заплатят больницам за роды, 19 500 грн — за лечение одного инсульта, 15 800 грн — за лечение инфаркта.

После встречи Зеленского с Коломойским в центральном офисе Приватбанк начался обыск. Национальная полиция Украины проводит обыски в центральном офисе «Приватбанка» в Днепре. Об этом сообщил инвестбанкир Сергей Фурса. При этом он связал происходящее с вчерашней встречей президента Украины Владимира Зеленского с бизнесменом, бывшим владельцем «Приватбанка», Игорем Коломойским.

Коломойский опроверг слова Зеленского об их беседе на Банковой. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с известным бизнесменом Игорем Коломойским. Об этом сообщил Офис главы государства. В частности, как сообщается, участники встречи обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также речь шла об энергетической сфере.

Курс гривны уверенно преодолел очередной психологический барьер. Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривны сразу на 15 копеек. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. Таким образом, по состоянию на 11 сентября он упал до отметки в 24 грн 88 коп. за 1 доллар. В то же время официальный курс гривны к евро укрепился на 14 копеек и составил 27,47 грн за 1 евро.

И десяти лет не прошло: НБУ таки решил изъять у украинцев всю мелочь. С 1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 копеек не будут принимать во время расчетов за товары и услуги, а Национальный банк Украины начнет изымать эти монеты из наличного оборота. Об этом сообщает НБУ. В то же время, как сообщается, монеты указанных номиналов могут без ограничений и бесплатно обменены на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет. До 30 сентября 2020 года включительно — во всех отделениях украинских банков, а потом еще два года (до 30 сентября 2022 года включительно) — только в Национальном банке, «Ощадбанке», «Приватбанке» и «Райффайзен Банке Аваль».

По обновленным данным, первым кнопкодавом в новой Раде стал представитель «Слуги народа». Первым официальным кнопкодавом Верховной Рады IX созыва стал народный депутат от фракции «Слуга народа» Сергей Литвиненко, а не внефракционный Александр Ковалев, как утверждалось ранее. Об этом свидетельствует видео, на котором видно как Литвиненко «кнопкодавил» во время голосования за включение в повестку дня проекта закона о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции (относительно уполномоченных ВРУ) и его направлении в КС (постановление № 1016/П).

На военных складах под Винницей снова рвутся боеприпасы. На складах боеприпасов в районе Калиновки Винницкой области произошел ряд взрывов. Об этом сообщили в пресс-службе Калиновской районной государственной администрации. В частности, как сообщается, на территории 48 арсенала возникло возгорание сухой травы, есть угроза возникновения чрезвычайной ситуации.

«Начала ее душить за дверью»: На Черниговщине две чиновницы устроили потасовку на рабочем месте. Две чиновницы горисполкома Смелы Черкасской области подрались прямо в здании учреждения в рабочее время. Соответствующее видео, снятое камерой наблюдения, опубликовал местный телеканал. Конфликт вспыхнул между управляющей делами исполкома Людмилой Осейко и главой отдела обращений граждан Людмилой Омельченко.

В Днепре автомобиль перевернулся на крышу после столкновения с фурой. В среду, 11 сентября, в Днепре произошло ДТП. Тут автомобиль ВАЗ влетел в фуру DAF. В результате аварии машина перевернулась на крышу. Известно, что, двигаясь в одном направлении, грузовик зацепил легковое авто своим прицепом, после чего тот вылетел с дороги.

Погода готовит украинцам последний пикантный подарок. В ближайшие дни, 11-13 сентября, погода порадует украинцев последним осенним теплом. По всей стране будет сухо. Такой прогноз дали в Гидрометцентре. Как обещают синоптики, по Украине будет малооблачно.

Умер ученый, благодаря которому Гагарин отправился в космос. В России скончался легендарный ученый Тимур Энеев. Ему было 94 года. Как пишут СМИ, он скончался еще 8 сентября, но о смерти академика стало известно лишь сейчас. Тимур Энеев участвовал в запуске первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Михаэль Шумахер неожиданно пришел в сознание. Помогли стволовые клетки? Пятидесятилетний бывший гонщик Михаэль Шумахер пришел в сознание. Сейчас семикратный экс-чемпион Формулы-1 находится в одной из клиник Парижа. О том, что спортсмен находится в сознании, сообщил один из сотрудников больницы. Также известно, что немец лечится при помощи стволовых клеток.

Назван «худший фильм» в истории Голливуда. В США специалисты высчитали самый провальный в прокате фильм Голливуда за всю историю. Им оказалась картина «Джон Картер» режиссера Эндрю Стэнтона от студии Disney. Выйдя в прокат в 2012 году картины собрала 284 миллиона долларов в мировом прокате, тогда как бюджет приключенческого фильма вместе с затратами на рекламу составил аж 363,7 миллиона долларов.

Ученые заявили, что научились «омолаживать» людей. Американские и канадские ученые заявили, что научились «омолаживать» людей. Сообщается, что повернуть время вспять помог рекомбинантный гормон роста rhGH. В эксперименте приняли участие девять человек. Сообщается, что они принимали гормоны роста DHEA и лекарства, предотвращающие диабет. Дело в том, что он может стать побочным эффектом подобного «омоложения».