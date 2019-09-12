Известный российский врач заявил, что «каннибализм не вреден для здоровья»

Тему каннибализма зачем-то продолжают обсуждать в информационном пространстве. Как выяснили журналисты «Фразы», Россия тоже решила не отставать в этом вопросе.

Так, врач-иммунолог и доктор медицинских наук Андрей Продеус, известный как ведущий программы «Жить здорово», рассказал порталу URA.RU, что людоедство не вредит здоровью.

Врач заявил: «Если отвлечься от этических и моральных норм, то человеческое мясо ничем не будет отличаться по составу от любого другого».

По его словам, каннибализм «может спасти население планеты только если речь идет об уменьшении количества людей и продовольственной устойчивости».

Доктор добавил, что «сам по себе каннибализм для здоровья не вреден, опасность будет только в том случае, если мясо человека заражено инфекцией».

Он добавил: «Если то существо, которое ты собираешься есть, чем-то заражено, у тебя повышены шансы заболеть этим. По той же логике от плохо термически обработанной курицы можно заразиться сальмонеллезом».

Как писала «Фраза», шведский профессор предложил людям стать каннибалами.