После встречи Зеленского с Коломойским в центральном офисе Приватбанк начался обыск

Национальная полиция Украины проводит обыски в центральном офисе «Приватбанка» в Днепре. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил инвестбанкир Сергей Фурса.

При этом он связал происходящее с вчерашней встречей президента Украины Владимира Зеленского с бизнесменом, бывшим владельцем «Приватбанка», Игорем Коломойским.

Впоследствии информацию об обысках подтвердила пресс-служба банка в комментарии «Новому времени». В частности, как сообщается, в полдень 11 сентября в головной офис банка в Днепре прибыла группа лиц при поддержке спецназа полиции для проведения обыска по определению Жовтневого районного суда города Днепра, выданному накануне, 9 сентября.

«Основанием для определения стало якобы превышение должностными лицами банка своих полномочий при заключении договоров с ведущими международными и украинскими рекрутинговыми, консалтинговыми и юридическими компаниями. Вызывает обеспокоенность, что под обоснованием якобы „незаконности“ привлечения рекрутинговых компаний районный отдел полиции, полиция области и прокуратура пытаются изъять все документы, связанные с юридической защитой банка», — заявили в пресс-службе.

При этом в учреждении добавили, что оно осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Украины и сотрудничает с правоохранительными органами, в том числе своевременно предоставляет документы по решению судов. «Проведение оперативных мероприятий по принудительной выемке нескольких документов с привлечением неоправданного количество спецназа полиции и неизвестных лиц банк расценивает как давление и препятствование нормальной работе офиса», — заключили в пресс-службе.

В то же время, как сообщает «Громадське» со ссылкой на управлении Национальной полиции в Днепре, обыски проводят по статье 264 Уголовного кодекса (Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов), «работники банка сотрудничают со следствием».

Как сообщала «Фраза», 10 сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский встретился в своем Офисе с известным бизнесменом Игорем Коломойским. Как утверждается, участники встречи обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также речь шла об энергетической сфере.

Напомним, в апреле 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету Министров о национализации Приватбанка, признав национализацию «Приватбанка» противоречащей Конституции Украины.