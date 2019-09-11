Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

На военных складах под Винницей снова рвутся боеприпасы

На военных складах под Винницей снова рвутся боеприпасы

На складах боеприпасов в районе Калиновки Винницкой области произошел ряд взрывов. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Калиновской районной государственной администрации.

В частности, как сообщается, на территории 48 арсенала возникло возгорание сухой травы, есть угроза возникновения чрезвычайной ситуации.

Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе Министерства обороны Украины, на территории арсенала в зоне задымления зафиксировали 6 взрывов боеприпасов, вывезенных на определенный участок ранее, для дальнейшей утилизации.

Сейчас на территории арсенала работают специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, работники Национальной полиции и Военной службы правопорядка в ВСУ.

Продолжается локализация места возгорания. По предварительной информации, задымление произошло из-за горения около 2 га сухой травы.

Отмечается, что угроз для гражданского населения и пострадавших нет.

Как сообщала «Фраза», в ночь на 27 сентября 2017 года в Калиновке Винницкой области начался пожар на крупнейшем складе боеприпасов ВСУ.

Вскоре появилась информация о том, что из-за пожара на складе боеприпасов Калиновка осталась без воды и газа.

27 сентября с утра появилась информация о том, что в Калиновку везут пожарные танки.

Вскоре в Генштабе заявили о том, что на пылающих складах нет химического оружия, а в Администрации президента Украины заявили о том, что пожар может быть результатом спланированной диверсии.

Тэги: пожар, взрыв, Министерство обороны Украины, Вооруженные Силы Украины, Винницкая область, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, новости Украины

Комментарии

Статьи

11.09.19 09:07

Лишение депутатской девственности с прицелом на диктатуру

Автор: Александр Карпец

Интервью

21.08.19 09:00

Бывший футболист «Динамо» Милош Нинкович: Весёлая у нас была компания!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
11.09.19 08:40

Матч сборной Украины с Нигерией: когда ничья полезнее победы

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Группа «Приват»: будем жить по-новому?
10.09.19 15:52

Группа «Приват»: будем жить по-новому?

Автор: Сергей Куюн, «Зеркало недели»

Выбор редакции
Матч сборной Украины с Нигерией: когда ничья полезнее победы
Матч сборной Украины с Нигерией: когда ничья полезнее победы
Матч сборной Украины с Нигерией: когда ничья полезнее победы
Матч сборной Украины с Нигерией: когда ничья полезнее победы
В ГБР завели на Юраша дело за фабрикацию улик против священника УПЦ
В ГБР завели на Юраша дело за фабрикацию улик против священника УПЦ
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

После встречи Зеленского с Коломойским в центральном офисе Приватбанк начался обыск

После встречи Зеленского с Коломойским в центральном офисе Приватбанк начался обыск
11.09.19 15:56
458
Последние новости
11.09.19 16:54

«Начала ее душить за дверью»: На Черниговщине две чиновницы устроили потасовку на рабочем месте
11.09.19 16:46

Ученые заявили, что научились «омолаживать» людей
11.09.19 16:22

По обновленным данным, первым кнопкодавом в новой Раде стал представитель «Слуги народа»
11.09.19 16:21

В РПЦ назвали теорию Дарвина совершенно ненаучной
11.09.19 15:56

После встречи Зеленского с Коломойским в центральном офисе Приватбанк начался обыск
11.09.19 15:39

Молодая россиянка утопила своих детей в бухте
11.09.19 15:38

Днепропетровские фискалы три недели держали бизнесмена в плену, а теперь предлагают за него $ 20 тыс., - СМИ
Фото и Видео
«Начала ее душить за дверью»: На Черниговщине две чиновницы устроили потасовку на рабочем месте
«Начала ее душить за дверью»: На Черниговщине две чиновницы устроили потасовку на рабочем месте
«Начала ее душить за дверью»: На Черниговщине две чиновницы устроили потасовку на рабочем месте
«Начала ее душить за дверью»: На Черниговщине две чиновницы устроили потасовку на рабочем месте
По обновленным данным, первым кнопкодавом в новой Раде стал представитель «Слуги народа»
По обновленным данным, первым кнопкодавом в новой Раде стал представитель «Слуги народа»
В центре Киева BMW раскидал по дороге три автомобиля
В центре Киева BMW раскидал по дороге три автомобиля
В Днепре автомобиль перевернулся на крышу после столкновения с фурой
В Днепре автомобиль перевернулся на крышу после столкновения с фурой
В США эпично перевернулся и вспыхнул поезд
В США эпично перевернулся и вспыхнул поезд
Назван «худший фильм» в истории Голливуда
Назван «худший фильм» в истории Голливуда
Митрополит Онуфрий – о том, как преодолевать трудности
Митрополит Онуфрий – о том, как преодолевать трудности
Митрополит Онуфрий рассказал, какие проповеди лучше не читать верующим
Митрополит Онуфрий рассказал, какие проповеди лучше не читать верующим
В Киеве «газелька» влетела в столб
В Киеве «газелька» влетела в столб
На Тайване мужчина женился на своей невесте… после того как у нее умер мозг
На Тайване мужчина женился на своей невесте… после того как у нее умер мозг
fraza.ua
Новости блогосферы
08.09.19 09:15

Как поймать воровку Гонтареву на брехне
08.09.19 09:01

Эпоха ряженых патриотов, партий Майдана, Порошенко, маргиналов и пафосных лозунгов завершилась
06.09.19 22:12

В 2020 снова будут выборы, а Киев отдадут Гусовскому, - модельный слив
23.08.19 20:08

Вспоминая «антинародный режим» Януковича

Опрос

Кого первым надо посадить в тюрьму?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.