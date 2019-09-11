На военных складах под Винницей снова рвутся боеприпасы

На складах боеприпасов в районе Калиновки Винницкой области произошел ряд взрывов. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Калиновской районной государственной администрации.

В частности, как сообщается, на территории 48 арсенала возникло возгорание сухой травы, есть угроза возникновения чрезвычайной ситуации.

Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе Министерства обороны Украины, на территории арсенала в зоне задымления зафиксировали 6 взрывов боеприпасов, вывезенных на определенный участок ранее, для дальнейшей утилизации.

Сейчас на территории арсенала работают специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, работники Национальной полиции и Военной службы правопорядка в ВСУ.

Продолжается локализация места возгорания. По предварительной информации, задымление произошло из-за горения около 2 га сухой травы.

Отмечается, что угроз для гражданского населения и пострадавших нет.

Как сообщала «Фраза», в ночь на 27 сентября 2017 года в Калиновке Винницкой области начался пожар на крупнейшем складе боеприпасов ВСУ.

Вскоре появилась информация о том, что из-за пожара на складе боеприпасов Калиновка осталась без воды и газа.

27 сентября с утра появилась информация о том, что в Калиновку везут пожарные танки.

Вскоре в Генштабе заявили о том, что на пылающих складах нет химического оружия, а в Администрации президента Украины заявили о том, что пожар может быть результатом спланированной диверсии.