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Патриарх Кирилл объяснил, почему Александр Невский дружил с ханами, а с крестоносцами – боролся

Патриарх Кирилл объяснил, почему Александр Невский дружил с ханами, а с крестоносцами – боролся

Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл рассказал, почему святой благоверный князь Александр Невский, память которого верующие отмечают 12 сентября, дружил с ханами, а с крестоносцами, христианскими рыцарями — боролся. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он сказал на заседании Организационного комитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения святого князя, запланированных на 2021-й год, сообщает «Патриархия.ru».

«Ханам нужен был наш кошелек, а этим господам — наша душа. И Александр Невский понял это и вступил в неравную, но победоносную схватку с рыцарями, одновременно развивая очень тонкие и очень результативные дипломатические отношения с кочевниками [...], но благодаря высокой дипломатии князя в период его правления не досаждали Руси своими набегами [...] Александру Ярославичу пришлось столкнуться с не только внешним неприятелем, но и с внутренней оппозицией. Многие не принимали его деятельной государственной политики», — отметил Предстоятель РПЦ.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что визиты святого князя в Орду давали ему возможность «концентрировать силы и обеспечивать экономическое развитие земель, которые находились под его прямым правлением».

Он подчеркнул значимость действий святого князя.

«Далеко не все современники смогли оценить заслуги святого князя и понять, что он сыграл выдающуюся роль в истории — собственно говоря, спас Русь в тяжелейшее время, когда и с Востока, и с Запада на нас обрушился во много крат превосходящий противник», — сказал Патриарх.

Также Патриарх Кирилл напомнил, что годы правления благоверного князя Александра Невского пришлись на один из самых тяжелых периодов в истории.

«Нападение кочевых орд с Востока и одновременная угроза с Запада поставила Русь в невероятно тяжелое положение, из-за чего многие впали в уныние, потеряли надежду на спасение от нашествия иноплеменных и были вовлечены в междоусобную брань. Однако Господь управил так, что совсем молодой князь Александр Ярославич стал тем человеком, который сумел победить сильного врага и своим примером воодушевить людей», — отметил он.

Предстоятель РПЦ подчеркнул, что «Александр Невский вошел в историю как полководец, который не проиграл ни одной битвы».

Патриарх напомнил, что деятельность Александра Невского служит историческим примером единства на Руси.

«В нынешнем году исполняется 770 лет с того момента, когда князь Александр стал великим князем Киевским, Владимирским и Новгородским. Известно, что Киев, мать городов русских, пришел после смерти Александра Невского в упадок и в итоге оказался под властью литовских князей. В настоящее время, когда предпринимаются попытки поставить под сомнение единство исторической Руси, деятельность святого князя Александра служит еще одним напоминанием о нашем общем историческом прошлом. Не любят определенные политические круги в иных славянских государствах, не будем их перечислять, вспоминать подвиги святого Александра Невского, его историческую роль по руководству всей Русью и замечательную роль по сохранению Русских земель от иноземных захватчиков», — подчеркнул Патриарх Кирилл.

Ранее «Фраза» сообщала, что Патриарх Кирилл рассказал, почему Тамерлан не взял Москву.

Тэги: общество, православие, Патриарх Кирилл, святой, новости православия

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