Курс гривны уверенно преодолел очередной психологический барьер

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривны сразу на 15 копеек. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе регулятора.

Таким образом, по состоянию на 11 сентября он упал до отметки в 24 грн 88 коп. за 1 доллар.

В то же время официальный курс гривны к евро укрепился на 14 копеек и составил 27,47 грн за 1 евро.

Как сообщает «Экономическая правда», на данный момент средние курс гривны на межбанке составляет 24,93 — 24,96 грн за $1 и 27,50 — 27,54 грн за 1 евро.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 24,84 — 25,11. Евро покупают по 27,32 грн, продают по 27,76 грн.

В то же время на «черном» рынке доллар торгуется по 24,91 — 24,96 грн, евро — 27,42 — 27,54 грн.

Как сообщала «Фраза», по мнению экспертов, до конца года гривна ослабеет до 27-28 грн за доллар.