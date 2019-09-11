Умер ученый, благодаря которому Гагарин отправился космос

В России скончался легендарный ученый Тимур Энеев. Как выяснили журналисты «Фразы», ему было 94 года.

Как пишут российские СМИ, он скончался еще 8 сентября, но о смерти академика стало известно лишь сейчас.

Тимур Энеев участвовал в запуске первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Сообщается, что, кроме этого, «его расчеты по изменению орбиты спутника во время полета в верхних слоях атмосферы показали, что перегрузка и высокая температура при спуске с орбиты не угрожают безопасности космонавта». В 1961 году эти данные помогли успешно отправить в космос Юрия Гагарина.

Также ученый занимался исследованием перспективы дальних межпланетных полетов с использованием электроракетных двигателей.

Как писала «Фраза», британские СМИ утверждают, что до Гагарина в космос летали советские космонавты, которые на Землю так и не вернулись.