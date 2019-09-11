И десяти лет не прошло: НБУ таки решил изъять у украинцев всю мелочь

С 1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 копеек не будут принимать во время расчетов за товары и услуги, а Национальный банк Украины начнет изымать эти монеты из наличного оборота. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает НБУ на своей официальной странице в Facebook.

В то же время, как сообщается, монеты указанных номиналов могут без ограничений и бесплатно обменены на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет. До 30 сентября 2020 года включительно — во всех отделениях украинских банков, а потом еще два года (до 30 сентября 2022 года включительно) — только в Национальном банке, «Ощадбанке», «Приватбанке» и «Райффайзен Банке Аваль».

Кроме того, начнется постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек, однако рассчитываться ими пока можно будет без ограничений.

Отметим, что при этом в Нацбанке не упомянули о судьбе 10-копеечных монет.

Как сообщала «Фраза», в марте 2018 года Национальный банк Украины в соответствии с политикой оптимизации наличного обращения Украины презентовал новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен. Ожидается, что к концу 2020 г эти монеты заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении.

В середине 2019 года НБУ анонсировал введение в оборот купюры номиналом 1000 гривен. Ожидается, что это произойдет 25 октября.

Напомним, Нацбанк инициировал изъятие из оборота монет номиналом 1 и 2 копейки еще в 2011 году.

Спустя полтора года НБУ еще раз поднял этот вопрос.