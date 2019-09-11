Начиная со следующего года за принятие родов, лечение инсультов и инфарктов в Украине можно будет не платить

В 2020 году в Украине запустится второй этап медреформы, в рамках которого в Программу медицинских гарантий войдут услуги, связанные с лечением острого мозгового инсульта, острого инфаркта миокарда, помощь в родах и неонатальная помощь, эндоскопические обследования и направления на раннюю диагностику онкологических заболеваний. Об этом, как выяснили журналисты «Фразы», сообщила Национальная служба здоровья Украины на своей странице в Facebook.

В частности, как сообщается, именно за эти услуги НСЗУ будет платить медицинским учреждениям по приоритетному тарифу, который позволит пациентам получать эти услуги бесплатно и соответствующего качества. Так, 8500 грн заплатят больницам за роды, 19 500 грн — за лечение одного инсульта, 15 800 грн — за лечение инфаркта.

Таким образом, украинцы смогут получать соответствующие услуги бесплатно по направлению врача «первички» или лечащего врача.

Без направления специализированную медицинскую помощь в соответствии с медицинскими показаниями можно будет получить бесплатно пациентам, которые обратились к акушеру-гинекологу, стоматологу, педиатру, психиатру, наркологу. Также без направления безвозмездно предоставляется медицинская помощь при неотложном состоянии.

Как сообщала «Фраза», 2 апреля 2018 года в Украине стартовала кампания по выбору врача первичной медицинской помощи «Врач для каждой семьи», которая стала первым этапом медицинской реформы.

В январе 2018 года для реализации реформы была создана Национальная служба здоровья Украиины — новый центральный орган исполнительной власти, который подчиняется Министерству здравоохранения. НСЗУ распоряжается указанной суммой выделенных средств, которые идут на возмещение стоимости медикаментов в рамках программы «Доступные лекарства», закупку препаратов, вакцин и предоставление гарантированных государством медицинских услуг. Этот орган также проверяет эффективность использования полученных средств.

Напомним, 19 октября 2017 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств», запускающий в стране медицинскую реформу.

Ее суть наглядно отображена на следующих картинках:

Прогнозы экспертов о том, как медицинская реформа отразится на обслуживании украинцев читайте здесь.