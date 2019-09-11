Коломойский опроверг слова Зеленского об их беседе на Банковой

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с известным бизнесменом Игорем Коломойским. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил Офис главы государства на своей странице в Facebook.

В частности, как сообщается, участники встречи обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также речь шла об энергетической сфере.

«Напомним, в июне во время форума „Диалог бизнеса и власти“ Владимир Зеленский призвал предпринимателей инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса. Кроме того, он обратился к представителям крупного бизнеса с просьбой помогать государству в решении социальных проблем», — написали в ОПУ.

В то же время Коломойский в комментарии «Украинской правде» заявил, что в ходе встречи президент не просил его вкладывать деньги в восстановление Донбасса.

Как сообщала «Фраза», 20 июня 2019 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил на встрече с представителями бизнеса в Киеве о том, что договорился с Ринатом Ахметовым, Виктором Пинчуком и Игорем Коломойским об участии в финансировании социально-экономических проектов на Донбассе и в других регионах.

На следующий день Коломойский заверил журналистов, что вопросы участия в инвестпроектах на Донбассе они с президентом не обсуждали. Я уже комментировал журналистам, что на остаток от 20 тысяч фунтов в неделю (имеется в виду ограничение Высокого суда Лондона ‒ ред.) могу покрасить ларек. Это ведь тоже малая архитектурная форма", ‒ заявил олигарх.

Напомним, в апреле 2019 года информационное агентство Reuters установило, что связь между тогда еще кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и одним из самых богатых олигархов Украины Игорем Коломойским прослеживается через общих деловых партнеров, советников и даже автомобили.

3 июля Коломойский заявил, что из-за журналистов почти не поддерживает связи с Зеленским.