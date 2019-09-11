Американские и канадские ученые заявили, что научились «омолаживать» людей. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает портал MedicalXpress.

Сообщается, что повернуть время вспять помог рекомбинантный гормон роста rhGH.

В эксперименте приняли участие девять человек. Сообщается, что они принимали гормоны роста DHEA и лекарства, предотвращающие диабет. Дело в том, что он может стать побочным эффектом подобного «омоложения».

Но результат был достигнут.

Ученые говорят, что «у семерых из девяти участников нашли сокращение жировых отложений в тимусе, то есть в вилочковой железе».

В отчете сказано, что «с биологической точки зрения все участники опытов стали моложе на два года».

Как писала «Фраза», ученые заявили, что научились «блокировать» ВИЧ. Помогли в этом черви.