Зеленский решил избавиться от всех, кто утвердил его победу на выборах

В Верховную Раду Украины поступило представление президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщило агентство УНН со ссылкой на руководителя пресс-службы ВРУ Ирину Кармелюк.

По ее словам, представление главы государства уже передано в комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

В свою очередь, первый замглавы комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин заявил, что Зеленский внес представление на «увольнение всего состава» Центризбиркома.

Как писала «Фраза», Богдан сказал Зеленскому странные слова во время встречи освобожденных украинцев в Борисполе.

Ранее стало известно, зачем Зеленский на ночь глядя звонил Путину.