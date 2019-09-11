От Бритни Спирс отказался отец, но певица должна еще и радоваться

От 37-летней американской певицы Бритни Спирс отказался ее 67-летний отец Джейми Спирс. Как выяснили журналисты «Фразы», сделал он это добровольно, заявив о плохом здоровье.

Для этого мужчина обратился в суд Лос-Анджелеса.

Перед этим вокруг отца певицы разгорелся скандал: ее экс-муж Кевин Федерлайн заявил в полицию, что Джейми Спирс избил своего тринадцатилетнего внука Шона. Сейчас мужчине передали «90% прав опеки над детьми».

Отец был опекунов певицы одиннадцать лет. Ранее сама Бритни Спирс хотела отмены опеки.

Как писала «Фраза», угодившая в психушку певица Бритни Спирс может навсегда уйти со сцены.