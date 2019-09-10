Киев опять накрыло едким дымом. Пожарные пока не могут справиться

Сегодня жители нескольких районов Киева начали жаловаться на запах гари и густой дым на улицах. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным пресс-секретаря управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области Виктории Рубан, это связано с массовыми пожарами в Обуховском районе.

Как сообщает «Информатор», по ее данным, за 9 сентября спасатели ГСЧС около 100 раз выезжали на места возгораний торфяников и несанкционированных свалок. При этом они пока не могут полностью ликвидировать огонь, так как в данный период наблюдается наивысшая степень пожарной опасности и торфяники загораются один за другим.

По словам Рубан, за вторую половину дня 9 сентября спасатели ликвидировали 43 возгорания на общей площади более 20 гектаров и тушение около 50 пожаров продолжается до сих пор.

При этом, как утверждают в пресс-службе ГСЧС Киева, в самой столице на данный момент никаких возгораний не наблюдается.

Отметим, что о задымлениях и неприятном запахе пишут преимущественно пользователи соцсетей из Голосеевского и Дарницкого районов. Однако известно, что едкий запах в ночь с 9 на 10 сентября также чувствовали жители Днепровского района.

Спасатели просят киевлян и жителей области в случае, если вы заметили возгорания в лесах, на открытых территориях, немедленно позвонить по телефону «101». Если вы заметили людей, которые выжигают траву или мусор, обращайтесь в правоохранительные органы.

Как сообщала «Фраза», в последний раз крупное задымление от горящих торфяников в Киеве наблюдалось летом 2017 года.