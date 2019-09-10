Американские СМИ узнали об агенте ЦРУ в ближайшем окружении Путина

США вывезли из России в 2017 году высокопоставленного чиновника в администрации президента, который долгое время работал на ЦРУ. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, он, в частности, предоставлял важную информацию, включая российское вмешательство в президентские выборы в Штатах.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники, в 2017 году Центральное разведывательное управление якобы было вынуждено вывезти из России агента, который имел доступ к самой секретной информации и был источником данных, благодаря которым спецслужбы смогли сделать вывод, что президент РФ Владимир Путин лично санкционировал операцию по вмешательству в американские президентские выборы.

По данным издания, решение о выводе агента было принято из-за неправильного поведения Трампа и его окружения с информацией. В частности, вскоре после встречи президента США в мае 2017 года с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и на тот момент послом России в США Сергеем Кисляком. Тогда Трамп сообщил им разведданные об ИГИЛ в Сирии, предоставленные Израилем. Хотя речь не шла о шпионе в Кремле, этот поступок стал причиной возобновления дискуссий о необходимости его эвакуации.

Еще одной причиной эвакуации якобы стало появление в СМИ предположений о его существовании, что создавало дополнительные риски.

В то же время, как утверждается, за безопасность своего источника ЦРУ начало беспокоиться еще в конце 2016 года, и в результате ведомство решило вывезти его из России. Сначала информатор отказался, сославшись на беспокойство за семью, чем вызвал у американской контрразведки сомнения в достоверности его данных. Два собеседника издания из числа бывших чиновников заявили, что у них были другие причины полагать, что информатор является двойным агентом. Они не стали рассказывать, на чем основаны эти подозрения.

Однако спустя несколько месяцев информатор согласился уехать. Отмечается, это произошло после давления ЦРУ и интереса со стороны СМИ.

Эвакуация стала серьезной потерей для американской разведки, так как шпион считался источником наивысшего уровня для США, имел доступ к президенту России Владимиру Путину и даже мог фотографировать документы у него на столе. Шпион работал на американскую разведку более десяти лет и равноценного источника информации в Кремле у ЦРУ не было.

Его личность издание не раскрыло, указав лишь, что он не входил в ближайшее окружение Путина, но регулярно с ним виделся и имел доступ к процессу принятия решений на высоком уровне. Его отсутствие в 2018 году якобы осложнило для спецслужб борьбу с вмешательством России в промежуточные выборы в США.

Между тем, по данным газеты «Коммерсант» со ссылкой на источник в американских государственных органах, агентом американских спецслужб мог быть бывший сотрудник администрации президента РФ Олег Смоленков. 14 июня 2017 года он исчез вместе с семьей после того, как отправился на отдых в Черногорию.

Было возбуждено производство об убийстве, но в итоге ФСБ выяснила, что Смоленковы живы и находятся в другой стране.

При этом данные источников издания в государственных структурах РФ о том, насколько важную информацию он мог передавать, разнятся. Одни утверждают, что он занимался сугубо технической работой. Другие же напоминают, что до этого Смоленков работал в посольстве России в Вашингтоне при после Юрие Ушакове — нынешнем помощнике Владимира Путина по международным делам.

По данным The Washington Post, в разделе о продаже недвижимости есть информация о приобретении 5 июня 2018 года дома в Стаффорде (штат Виргиния) стоимостью около $925 тысяч Олегом и Антониной Смоленковыми. В сети есть также данные о регистрации договора управления собственностью на имя Олега и Антонины Смоленковых, оформленного 28 января 2019 года.

Между тем, как сообщает Lenta.ru со ссылкой на официального представителя Управделами президента РФ Елену Крылову, человек по имени Олег Смоленков в этой структуре не работал.

В то же время, как сообщает РБК, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что такой человек действительно работал в администрации президента. «Должность Смоленкова не относилась к числу высших, она не предусматривала контактов с президентом РФ Владимиром Путиным и участия в совещаниях с ним», — заявил Песков, подчеркнув, что Смоленкова уволили несколько лет назад, и больше он добавить ничего не может.

Как сообщает «Новое время» со ссылкой на американские СМИ, директор по связям с общественностью ЦРУ Бриттани Брэмел назвала предположения о том, что к эвакуации шпиона привело обращение президента США с разведданными «неточными», а пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам, комментируя публикацию, заявила, что сообщения CNN «не только неверны, но и могут поставить под угрозу жизни».

Сам Дональд Трамп заверил, что ему ничего не известно о вывезенном из России информаторе. «Я ничего об этом не знаю. Вижу, что ЦРУ великолепно ответило. Все, что сказали в ЦРУ, меня устраивает», — заявил президент США, выступая перед Белым домом.