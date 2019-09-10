Главные новости за 10 сентября 2019 года

Депутаты получили возможность увольнять президента. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом законопроект об импичменте, поданный президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующее решение поддержали 245 народных депутатов.

Сенцов открыл вопрос о своем участии в политике. Освобожденный в ходе обмена из российского плена режиссер Олег Сенцов еще не решил, будет ли идти в политику. Он пообещал сделать все для своей страны.

На окраине Киева горел лес. На окраине Киева горел лес. ЧП произошло на ДВРЗ.

Два ДТП в Днепре: один автомобиль снес столб, а второй врезался в мост. Ночью в Днепре произошло два ДТП. Один автомобиль врезался в столб, а второй протаранил мост.

Медики назвали день недели и время суток, когда возрастает вероятность инфаркта. Оказалось, что чаще всего инфаркты у людей случаются по понедельник днем. К таким выводам пришли врачи из Центра сердечных болезней в городе Забже в Польше.

Шведский профессор предложил людям стать каннибалами. В Швеции разгорается громкий скандал. Во время конференции Gastro в Стокгольме местный профессор школы экономики Магнус Содерлунд начал рассуждать о каннибализме.