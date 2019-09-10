Хотели как лучше: «Укрзализныцю» обвинили в загрязнении окружающей среды из-за отказа от стаканов в подстаканниках

Государственное предприятие «Укрзализныця» намерено отказаться от традиционных железнодорожных стаканов в металлических подстаканниках. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правления компании Евгений Кравцов.

«Вместо традиционных подстаканников обсуждаем такой вариант», — написал он, показав стаканы, которые обычно выдают в кофейнях.

При этом в комментариях он уточнил, что речь идет о стеклянных или бумажных стаканах, но не пластиковых.

Но это не убедило общественность, озабоченную проблемами и экологии и утилизации мусора.

Как сообщала «Фраза», в планах на текущий год у «Укрзализныци» было запланировано дважды повысить цены на пассажирские перевозки. По словам директора по экономике и финансам компании Андрея Рязанцева, пассажирские перевозки «Укрзализныця» полностью субсидирует из грузовых, тем самым покрывая большой ущерб. В частности, в прошлом году потери компании от пассажирских перевозок составили 10 млрд грн.