Сенцов открыл вопрос о своем участии в политике

Освобожденный в ходе обмена из российского плена режиссер Олег Сенцов еще не решил, будет ли идти в политику. Как выяснили журналисты «Фразы», он пообещал сделать все для своей страны.

«Политики со мной никакие не связывались на протяжении 5 лет, и я им очень за это благодарен. Политических моментов не обсуждали», — рассказал он на совместной пресс-конференции 10 сентября с Александром Кольченко, добавив, что вопрос о его политической жизни остается открытым.

«Я сам для себя не то чтобы не решил, но вопрос еще открыт», — цитирует режиссера «Украинская правда».

При этом он признал, что, несмотря на свою непубличность, если «жизнь тебя так вывела», чувствует «определенную ответственность за это перед своим народом и своей страной. «И поэтому буду делать все что в моих силах для своей страны», — заключил Сенцов, добавив, что пока не собирается возвращаться в Крым.

Как сообщала «Фраза», 7 сентября 2019 года в аэропорту «Борисполь» приземлился самолет с 35 украинскими гражданами, освобожденными из российского плена. Их встречал президент Украины Владимир Зеленский и другие официальные лица, в том числе и омбудсмен.

Среди освобожденных оказались 24 моряка с вероломно захваченных в Керченском проливе украинских кораблей, режиссер Олег Сенцов и журналист Роман Сущенко.