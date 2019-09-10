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Митрополит Антоний рассказал, как уберечься от неприятностей

Митрополит Антоний рассказал, как уберечься от неприятностей

Господь каждого из нас ведет к абсолютному совершенству, если мы доверимся Божьему руководству, только мы сами тормозим процесс совершенствования: своим непослушанием увеличиваем расстояние до нужной цели, наматываем лишние круги из-за упрямства, делаем путь более болезненным по собственной глупости, в результате чего наступаем на одни и те же грабли. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Господь, несмотря на все наши попытки помешать себе стать лучше и счастливее, по величайшему милосердию Своему не оставляет нас и не бросает, а выводит из тупиков, стелет заботливо „соломку“, чтоб не сильно ушиблись, переносит через бурные потоки вод, утешает и исцеляет.
Мы отказываемся в большинстве случаев от Его помощи и Его советов, несемся стремглав неведомо куда, к непонятным нам самим целям», — рассказал митрополит.

Он отметил, какие ошибки делает человек на пути совершенствования.

«Нет осознанности в жизни. Именно в этой неосознанности кроется роковая ошибка. Неосознанность — бесовская ловушка, через нее в сердце человека, а соответственно, и в жизнь, проникает всякое зло.

Многие не считают проблемой жить с размытыми ориентирами и задачами или же с их отсутствием. Подумаешь, отсутствуют четкие цели и представления. Вроде бы и страшного ничего в этом нет.

Но неосознанное проживание, если оно не контролируется самим человеком, контролируется кем-то другим. Господь без нашей доброй воли не может нами управлять и вести. Следовательно, в таких случаях руководство не в Божьих руках, а противоположных, которые абсолютно не считается с человеческой волей», — сказал управделами УПЦ.

Митрополит Антоний напомнил, что человек, который живет без смысла, станет жертвой темных сил.

«Брать, что плохо лежит — вот девиз тех, кто хочет погубить души. Если душа ничья, если у нее нет хозяина (а если она не принадлежит Богу, то у нее нет Хозяина), ее прибирают к рукам другие силы.

Человек, живущий без смысла жизни, не стремящийся к правде, неизбежно рано или поздно станет жертвой врагов Истины и добра», — отметил он.

Владыка рассказал, что нужно делать, чтобы уберечься от этого.

«Выход один — волевое усилие в сторону добродетели. Изо дня в день, на протяжении всей жизни. И только делая постоянные усилия над собой, своей ленью, поднимая себя за волосы, как герой Мюнхгаузен, из тьмы к свету, мы постепенно будем удаляться от зла в сторону добра.

Конечно же, все наши усилия тщетны без помощи Божьей, Его милости и постоянных даров.

Лишь с упованием на Великодушного Господа и Его силу, любовь, но с максимальными собственными усилиями мы сможем преодолеть любые невзгоды, трудности и стать Божьими — такими, какими задумал нас Бог. Задумка известна только одному Создателю», — подчеркнул митрополит.

Владыка процитировал слова К. Льюиса: «Вопрос не в том, чем мы собираемся быть, а в том, к чему Он, создавая, предназначал нас. Он — изобретатель, мы же — только Его изобретения. Он — художник, мы — только картина. Откуда же нам знать, какими Он собирается сделать нас?».

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит УПЦ призвал верующих прожить жизнь так, чтобы сохранить право называть Бога своим Отцом.

Тэги: общество, православие, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, новости Украины

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