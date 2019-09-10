Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Порошенко проигнорировал допрос в ГБР

Порошенко проигнорировал допрос в ГБР

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований сегодня, 10 сентября. Как выяснили журналисты «Фразы», вместо этого его адвокат Игорь Головань принес письменные показания бывшего главы государства.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», он объяснил это работой Порошенко в Верховной Раде. «ГБР почему-то не учитывает календарь пленарных заседаний Верховной Рады», — заявил юрист, подчеркнув, что работа в парламенте — это уважительная причина для неявки на допрос.

Как сообщала «Фраза», 12 августа 2019 года в Государственном бюро расследований прошел допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко относительно уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала «Прямой». При этом директор Государственного бюро расследований Роман Труба не исключил, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа.

Напомним, 25 июля 2019 года бывший президент Петр Порошенко допрашивали в ГБР по делу о финансовых махинациях на заводе «Кузня на Рыбальском». Отметим, что к нему неожиданно подбежали четверо молодчиков, один из которых запрыгнул на капот авто. В инцидент сразу же вмешалась охрана бывшего главы государства, что привело к драке с использованием слезоточивого газа.

Напомним, 6 мая 2019 года стало известно, что Генеральная прокуратура Украины вызывает Порошенко на допрос 7 мая. Однако он в итоге так и не явился.

20 мая бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов направилв Государственное бюро расследований заявление о причастности Порошенко к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий.

22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что по результатам личного приема гражданина Дмитрия Крючкова возбудила уголовное дело в отношении Петра Порошенко и его ближайшего соратника Игоря Кононенко, которые могут быть причастны к незаконным действиям должностных лиц компании «Центрэнерго».

23 мая Портнов зарегистрировал в ГБР заявление об отмывании Петром Порошенко украденных у армии средств через офшорные сделки.

24 мая Портнов зарегистрировал в ГБР еще одно заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов со стороны Порошенко. Опальный юрист утверждает, что Порошенко «в составе организованной преступной группы завладел телеканалом „Прямой“, оформив его на оффшорную компанию», а также получил $300 млн путем манипуляций при продаже завода «Кузня на Рыбальском».

25 мая СМИ сообщили, что сотрудники САП планируют вызвать на допрос экс-президента Украины Петра Порошенко по делу о коррупции в крупнейшей энергокомпании страны ‒ «Центрэнерго».

14 августа Печерский районный суд Киева дал разрешение на допрос в Государственном бюро расследований пятого президента Украины Петра Порошенко с применением полиграфа. Для этого нужно получить его согласие.

Тэги: Петр Порошенко, Верховная Рада Украины, политика, допрос, криминал, Государственное бюро расследований, новости Украины

Комментарии

Статьи

10.09.19 09:10

Правительство Гончарука: грантоедская кухарка может управлять государством?

Автор: Александр Карпец

Интервью

21.08.19 09:00

Бывший футболист «Динамо» Милош Нинкович: Весёлая у нас была компания!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
08.09.19 08:45

Сборные Украины: спокойная победа и беспокойное поражение

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

В самом криминальном городе Украины шеф полиции курирует работу ОПГ
09.09.19 19:13

В самом криминальном городе Украины шеф полиции курирует работу ОПГ

Автор: «Антикор»

Выбор редакции
Сборные Украины: спокойная победа и беспокойное поражение
Сборные Украины: спокойная победа и беспокойное поражение
Сборные Украины: спокойная победа и беспокойное поражение
Сборные Украины: спокойная победа и беспокойное поражение
Как мы все умрём?
Как мы все умрём?
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Стало известно о подготовке нового обмена пленными между Украиной и Россией

Стало известно о подготовке нового обмена пленными между Украиной и Россией
10.09.19 09:51
432
Последние новости
10.09.19 10:58

Порошенко проигнорировал допрос в ГБР
10.09.19 10:32

Гривна приготовилась пробить очередной психологический барьер
10.09.19 10:07

В РПЦ назвали «особо циничным» уверение Зори в братской любви к митрополиту Фанара
10.09.19 10:00

Медики назвали день недели и время суток, когда возрастает вероятность инфаркта
10.09.19 09:51

Стало известно о подготовке нового обмена пленными между Украиной и Россией
10.09.19 09:06

Ночью в Киеве сожгли сразу несколько машин
10.09.19 08:40

Синоптики поведали, когда же в Украину придет настоящая осень
Фото и Видео
Стало известно о подготовке нового обмена пленными между Украиной и Россией
Стало известно о подготовке нового обмена пленными между Украиной и Россией
Стало известно о подготовке нового обмена пленными между Украиной и Россией
Стало известно о подготовке нового обмена пленными между Украиной и Россией
Ночью в Киеве сожгли сразу несколько машин
Ночью в Киеве сожгли сразу несколько машин
Двум математикам удалось решить задачу, над которой все бились более полувека
Двум математикам удалось решить задачу, над которой все бились более полувека
Эпичная драка в московском супермаркете стала хитом сети (18+)
Эпичная драка в московском супермаркете стала хитом сети (18+)
Появилось видео, как в Киеве мужчину отговорили совершать самоубийство
Появилось видео, как в Киеве мужчину отговорили совершать самоубийство
«Вылетел из-за машин»: на Прикарпатье депутат сбил на пешеходном переходе пенсионера
«Вылетел из-за машин»: на Прикарпатье депутат сбил на пешеходном переходе пенсионера
В столичных вузах заметили голого курьера
В столичных вузах заметили голого курьера
У берегов США странным образом затонуло судно. Спасатели ищут людей
У берегов США странным образом затонуло судно. Спасатели ищут людей
Загадочное ДТП на Киевщине: легковушка на большой скорости врезалась в стоявшую на обочине фуру
Загадочное ДТП на Киевщине: легковушка на большой скорости врезалась в стоявшую на обочине фуру
В Почаеве начались торжества в честь обретения мощей преподобного Иова
В Почаеве начались торжества в честь обретения мощей преподобного Иова
fraza.ua
Новости блогосферы
08.09.19 09:15

Как поймать воровку Гонтареву на брехне
08.09.19 09:01

Эпоха ряженых патриотов, партий Майдана, Порошенко, маргиналов и пафосных лозунгов завершилась
06.09.19 22:12

В 2020 снова будут выборы, а Киев отдадут Гусовскому, - модельный слив
23.08.19 20:08

Вспоминая «антинародный режим» Януковича

Опрос

Кого первым надо посадить в тюрьму?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.