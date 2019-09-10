Порошенко проигнорировал допрос в ГБР

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований сегодня, 10 сентября. Как выяснили журналисты «Фразы», вместо этого его адвокат Игорь Головань принес письменные показания бывшего главы государства.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», он объяснил это работой Порошенко в Верховной Раде. «ГБР почему-то не учитывает календарь пленарных заседаний Верховной Рады», — заявил юрист, подчеркнув, что работа в парламенте — это уважительная причина для неявки на допрос.

Как сообщала «Фраза», 12 августа 2019 года в Государственном бюро расследований прошел допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко относительно уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала «Прямой». При этом директор Государственного бюро расследований Роман Труба не исключил, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа.

Напомним, 25 июля 2019 года бывший президент Петр Порошенко допрашивали в ГБР по делу о финансовых махинациях на заводе «Кузня на Рыбальском». Отметим, что к нему неожиданно подбежали четверо молодчиков, один из которых запрыгнул на капот авто. В инцидент сразу же вмешалась охрана бывшего главы государства, что привело к драке с использованием слезоточивого газа.

Напомним, 6 мая 2019 года стало известно, что Генеральная прокуратура Украины вызывает Порошенко на допрос 7 мая. Однако он в итоге так и не явился.

20 мая бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов направилв Государственное бюро расследований заявление о причастности Порошенко к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий.

22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что по результатам личного приема гражданина Дмитрия Крючкова возбудила уголовное дело в отношении Петра Порошенко и его ближайшего соратника Игоря Кононенко, которые могут быть причастны к незаконным действиям должностных лиц компании «Центрэнерго».

23 мая Портнов зарегистрировал в ГБР заявление об отмывании Петром Порошенко украденных у армии средств через офшорные сделки.

24 мая Портнов зарегистрировал в ГБР еще одно заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов со стороны Порошенко. Опальный юрист утверждает, что Порошенко «в составе организованной преступной группы завладел телеканалом „Прямой“, оформив его на оффшорную компанию», а также получил $300 млн путем манипуляций при продаже завода «Кузня на Рыбальском».

25 мая СМИ сообщили, что сотрудники САП планируют вызвать на допрос экс-президента Украины Петра Порошенко по делу о коррупции в крупнейшей энергокомпании страны ‒ «Центрэнерго».

14 августа Печерский районный суд Киева дал разрешение на допрос в Государственном бюро расследований пятого президента Украины Петра Порошенко с применением полиграфа. Для этого нужно получить его согласие.