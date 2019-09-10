Гривна приготовилась пробить очередной психологический барьер

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривны еще на 5 копеек. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе НБУ.

Таким образом по состоянию на 10 сентября он составляет 25 грн 3 коп. за 1 доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,61 грн.

В то же время, как сообщает «Экономическая правда», 9 сентября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,95 — 24,97 грн за доллар.

Как сообщала «Фраза», по мнению экспертов, гривна ослабеет до 27-28 грн за доллар.