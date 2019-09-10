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В РПЦ назвали «особо циничным» уверение Зори в братской любви к митрополиту Фанара

В РПЦ назвали «особо циничным» уверение Зори в братской любви к митрополиту Фанара

В Русской Православной Церкви назвали «особо циничным» состоявшийся обмен любезностями между представителями Константинопольского патриархата и Православной Церкви Украины во время их совместного богослужения в кафедральном соборе Галльской митрополии в Париже. Как выяснили журналисты «Фразы», «РИА Новости» сообщили, что уверение Евстратия Зори в братской любви к митрополиту Фанара прокомментировал глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Телеграм-канале.

Владимир Легойда напомнил слова из басни Крылова: «За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку».

«На фоне продолжающегося кризиса в межправославных отношениях, на пустом месте созданного легализовавшим раскольников Фанаром, недавно состоявшийся „братский обмен“ уверениями во взаимной любви и уважении между архиепископом ПЦУ Евстратием Зорей и фанарским митрополитом Эммануилом Галльским выглядит особо цинично. Что же, можно сказать, порадовали дух Лафонтена», — написал Легойда.

По информации греческого сайта Romfea.gr, пресс-секретарь ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря совершил литургию в храме святого Стефана в Париже, после которой правящий архиерей митрополит Галльский Эммануил высказал слова поддержки в адрес новой Церкви Украины. В ответ Зоря передал благодарность Патриарху Варфоломею за дарование автокефалии и высказал «уважение и любовь» к Константинопольскому Патриархату.

Ранее «Фраза» сообщала, что в РПЦ надеются, что обмен пленными станет началом пути к примирению.

Тэги: общество, православие, РПЦ, новости православия, новости Украины, ПЦУ

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