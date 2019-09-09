Рябошапка пообещал «изысканные» посадки, которых не избежать даже ворам из «Слуги народа»

Новоявленный Генеральный прокурор Руслан Рябошапка пообещал уже в скором времени начать уголовное преследование топ-чиновников и народных депутатов. Как выяснили журналисты «Фразы», своими мыслями руководитель надзорного ведомства поделился после заседания комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

По его словам, в ближайшее время эти дела будут переданы в суд либо «по крайней мере, будут серьезные процессуальные сдвиги: предъявления подозрений или процессуальные действия, в частности, обыски, наложение ареста».

«Изысканные» посадки ‒ уже в скором времени. Мы с коллегами из правоохранительных органов отрабатываем несколько важных кейсов«, ‒ заявил Генпрокурор, однако не стал при этом раскрывать подробности и имена фигурантов этих дел.

Он также подчеркнул, что от правосудия не скроются и народные депутаты, в том числе и члены президентской фракции «Слуга народа».

Как писала «Фраза», Рябошапка уволил главного военного прокурора. Говорят, с подачи Богдана.

Ранее сообщалось, что новоявленный Генпрокурор Рябошапка взял себе в замы скандально известную личность.