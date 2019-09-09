Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Рябошапка пообещал «изысканные» посадки, которых не избежать даже ворам из «Слуги народа»

Рябошапка пообещал «изысканные» посадки, которых не избежать даже ворам из «Слуги народа»

Новоявленный Генеральный прокурор Руслан Рябошапка пообещал уже в скором времени начать уголовное преследование топ-чиновников и народных депутатов. Как выяснили журналисты «Фразы», своими мыслями руководитель надзорного ведомства поделился после заседания комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

По его словам, в ближайшее время эти дела будут переданы в суд либо «по крайней мере, будут серьезные процессуальные сдвиги: предъявления подозрений или процессуальные действия, в частности, обыски, наложение ареста».

«Изысканные» посадки ‒ уже в скором времени. Мы с коллегами из правоохранительных органов отрабатываем несколько важных кейсов«, ‒ заявил Генпрокурор, однако не стал при этом раскрывать подробности и имена фигурантов этих дел.

Он также подчеркнул, что от правосудия не скроются и народные депутаты, в том числе и члены президентской фракции «Слуга народа».

Как писала «Фраза», Рябошапка уволил главного военного прокурора. Говорят, с подачи Богдана.

Ранее сообщалось, что новоявленный Генпрокурор Рябошапка взял себе в замы скандально известную личность.

Тэги: общество, уголовное дело, преступление, Генеральный прокурор Украины, коррупция, Генеральная прокуратура Украины, политика, новости Украины, народные депутаты, Слуга народа

Комментарии

Статьи

09.09.19 12:57

Неприятная правда про «слугу народа» Сергея Северина

Автор: Виктор Даль

Интервью

21.08.19 09:00

Бывший футболист «Динамо» Милош Нинкович: Весёлая у нас была компания!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
08.09.19 08:45

Сборные Украины: спокойная победа и беспокойное поражение

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

В самом криминальном городе Украины шеф полиции курирует работу ОПГ
09.09.19 19:13

В самом криминальном городе Украины шеф полиции курирует работу ОПГ

Автор: «Антикор»

Выбор редакции
Сборные Украины: спокойная победа и беспокойное поражение
Сборные Украины: спокойная победа и беспокойное поражение
Сборные Украины: спокойная победа и беспокойное поражение
Сборные Украины: спокойная победа и беспокойное поражение
Как мы все умрём?
Как мы все умрём?
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 9 сентября 2019 года

Главные новости за 9 сентября 2019 года
09.09.19 19:05
637
Последние новости
09.09.19 21:07

Появилось видео, как в Киеве мужчину отговорили совершать самоубийство
09.09.19 20:23

Рябошапка пообещал «изысканные» посадки, которых не избежать даже ворам из «Слуги народа»
09.09.19 19:51

В Вышгороде прямо на улице произошла «пьяная» стрельба
09.09.19 19:22

В «Новой почте» пришли в негодование от инициатив команды Зеленского
09.09.19 19:05

Главные новости за 9 сентября 2019 года
09.09.19 17:31

На Буковине местная власть перевела в ПЦУ три храма против воли религиозных общин УПЦ
09.09.19 17:12

«Вылетел из-за машин»: на Прикарпатье депутат сбил на пешеходном переходе пенсионера
Фото и Видео
Появилось видео, как в Киеве мужчину отговорили совершать самоубийство
Появилось видео, как в Киеве мужчину отговорили совершать самоубийство
Появилось видео, как в Киеве мужчину отговорили совершать самоубийство
Появилось видео, как в Киеве мужчину отговорили совершать самоубийство
«Вылетел из-за машин»: на Прикарпатье депутат сбил на пешеходном переходе пенсионера
«Вылетел из-за машин»: на Прикарпатье депутат сбил на пешеходном переходе пенсионера
В столичных вузах заметили голого курьера
В столичных вузах заметили голого курьера
У берегов США странным образом затонуло судно. Спасатели ищут людей
У берегов США странным образом затонуло судно. Спасатели ищут людей
Загадочное ДТП на Киевщине: легковушка на большой скорости врезалась в стоявшую на обочине фуру
Загадочное ДТП на Киевщине: легковушка на большой скорости врезалась в стоявшую на обочине фуру
В Почаеве начались торжества в честь обретения мощей преподобного Иова
В Почаеве начались торжества в честь обретения мощей преподобного Иова
Эпичная драка малолеток в Запорожье потрясла соцсети (18+)
Эпичная драка малолеток в Запорожье потрясла соцсети (18+)
Британка сняла на видео жуткое существо, которое к ней «упало с неба»
Британка сняла на видео жуткое существо, которое к ней «упало с неба»
Под Киевом вспыхнула нелегальная свалка
Под Киевом вспыхнула нелегальная свалка
Вооруженные преступники совершили кровавое нападение на инкассаторов в Житомире
Вооруженные преступники совершили кровавое нападение на инкассаторов в Житомире
fraza.ua
Новости блогосферы
08.09.19 09:15

Как поймать воровку Гонтареву на брехне
08.09.19 09:01

Эпоха ряженых патриотов, партий Майдана, Порошенко, маргиналов и пафосных лозунгов завершилась
06.09.19 22:12

В 2020 снова будут выборы, а Киев отдадут Гусовскому, - модельный слив
23.08.19 20:08

Вспоминая «антинародный режим» Януковича

Опрос

Кого первым надо посадить в тюрьму?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.