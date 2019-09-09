В Вышгороде прямо на улице произошла «пьяная» стрельба

В городке Вышгород Киевской области средь бела дня произошла стрельба. Как выяснили журналисты «Фразы», там нетрезвый мужчина стрелял из украденного охотничьего карабина.

Как передает пресс-служба областной полиции, на спецлинию «102» поступило сообщение от местных жителей, которые слышали выстрелы в одном из дворов.

Подоспевшие правоохранители выяснили, что оружие, из которого стреляли, было похищено из квартиры, где что-то праздновали двое приятелей.

По словам хозяина, какой-то момент его гость увидел у стены охотничий карабин («гражданскую» версию автомата Калашникова), схватил его и побежал в неизвестном направлении. Владелец оружия сразу же погнался за ним, однако догнать не смог.

Сообщается, что мужчину с оружием патрульные задержали примерно за полтора километра от места происшествия. К счастью, он не успел никому нанести вреда.

Вещественное доказательство изъято. Открыто уголовное производство по ст. 262 УК Украины («похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением»).

Как писала «Фраза», в коттеджном городке Киева неизвестный открыл стрельбу. Есть пострадавший.

Ранее под Киевом пьяный прокурор прямо на улице открыл стрельбу.